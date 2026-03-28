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Enzo Fernandez erzielte das 1:0 der Argentinier

Argentinien siegt 2:1, Algerien feiert Kantersieg

Samstag, 28. März 2026 | 09:36 Uhr
Enzo Fernandez erzielte das 1:0 der Argentinier
APA/APA/AFP/LUIS ROBAYO
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Von: apa

Österreichs Fußball-WM-Endrundengegner haben am Freitag in Testspielen zwei Siege und ein Unentschieden erreicht. Weltmeister und Gruppenfavorit Argentinien besiegte in Buenos Aires Mauretanien mit 2:1. ÖFB-Auftaktgegner Jordanien kam in Amman gegen Costa Rica über ein 2:2 nicht hinaus, dafür feierte Algerien in Genua gegen Guatemala einen 7:0-Kantersieg. Bei den Argentiniern spielte Lionel Messi ab Minute 46. Die Treffer erzielten Enzo Fernandez (17.) und Nico Paz (32.).

Der Anschlusstreffer der Gäste durch Lefort kam erst in der Nachspielzeit (94.). In Amman verspielte die Truppe von Coach Jamal Sellami hingegen ihre 2:0-Führung in der Schlussphase. Damit gab es wie im jüngsten Pflichtspiel, dem in der Verlängerung gegen Marokko verlorenen Finale des FIFA Arab Cup am 18. Dezember, kein Erfolgserlebnis.

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Jordanier kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Baha Faisal (50.) in Führung. Da Ibrahim Sabra (76.) nachlegte, schien alles angerichtet für einen Sieg der Heimischen. Dazu kam es aber nicht. Josimar Alcocer (84.) scheiterte zwar mit einem Elfmeter an Jordaniens Tormann Yazeed Abulaila, staubte aber erfolgreich zum Anschlusstreffer ab. In der Nachspielzeit machte Warren Madrigal (91.) den Doppelschlag Costa Ricas perfekt.

Algerisches 7:0-Torfestival

Für die Algerier gab es beim ersten Auftritt nach dem Out im Viertelfinale des Afrika Cups am 10. Jänner gegen Nigeria ein 7:0-Torfestival gegen Guatemala. Amine Gouiri war auf italienischem Boden in Genua mit einem Doppelpack (19., 60.) herausragend. Dazwischen trugen sich auch Star Riyad Mahrez mit einem verwandelten Elfmeter (31.), Achref Abada (45.+1) und Houssem Aouar (47.) in die Schützenliste ein. Für einen höheren Kantersieg sorgten Fares Ghedjemis (76.) und Nadhir Benbouali (82.). Am Dienstag wartet im zweiten Test in diesem Jahr mit Uruguay ein größerer Prüfstein. Jordanien ist gegen Nigeria im Einsatz und Argentinien spielt gegen Sambia.

Bei der WM startet Österreich am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien in die Gruppe J. Nach dem Duell mit Weltmeister Argentinien am 22. Juni in Dallas geht es zum Abschluss am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien.

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