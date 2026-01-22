Aktuelle Seite: Home > Sport > Arnautovic fixiert mit Roter Stern Europa-League-Aufstieg
Arnautovic mit Assist für Roter Stern

Arnautovic fixiert mit Roter Stern Europa-League-Aufstieg

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 21:02 Uhr
Arnautovic mit Assist für Roter Stern
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Von: apa

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad in der Fußball-Europa-League den Einzug in die K.o.-Phase fixiert. Der serbische Serienmeister setzte sich bei Malmö FF mit 1:0 durch und ist mit 13 Punkten eine Runde vor Ende der Ligaphase nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Arnautovic bereitete das Goldtor des 17-jährigen Ausnahmetalents Vasilije Kostov vor (16.). Österreichs Rekordnationalspieler wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt.

Tabellenführer Olympique Lyon (1:0 bei den Young Boys Bern) und Titelfavorit Aston Villa (1:0 bei Fenerbahce Istanbul) zogen mit ihren jeweils sechsten Siegen im siebenten Spiel bereits ins Achtelfinale ein. Ein großer Schritt zum Direktticket für die Top 8 gelang auch dem einen Punkt dahinter liegenden und im Bewerb weiter ungeschlagenen SC Freiburg mit einem 1:0 gegen Maccabi Tel Aviv. Den einzigen Treffer erzielte Igor Matanovic (82.). Junior Adamu saß auf der Ersatzbank, ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart fehlte wegen seiner Bauchmuskelverletzung.

Torhüter Florian Wiegele steht mit Viktoria Pilsen immerhin in der Zwischenrunde. Die Tschechen waren trotz einer Hälfte in numerischer Unterlegenheit einem Überraschungssieg gegen den FC Porto nahe, am Ende gab es ein 1:1. Wiegele wurde erst in der 90. Minute von Deniz Gül bezwungen. Aston Villa ist kommenden Donnerstag Abschlussgegner von Red Bull Salzburg. Meister Sturm Graz empfängt Brann Bergen, das nach einem 3:3 gegen Midtjylland noch um den Einzug in die K.o.-Phase kämpft.

