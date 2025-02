Arnautovic kÃ¶pfelt Inter zu 2:1-Sieg Ã¼ber Fiorentina

Von: apa

Mit seinem ersten Saisontor in der Serie A hat Marko Arnautovic Italiens Fußballmeister Inter Mailand am Montagabend zum 2:1-(1:1)-Erfolg über die Fiorentina und damit bis auf einen Punkt an Leader SSC Napoli herangeschossen. Der ÖFB-Rekordteamspieler kam in der 28. Minute für den angeschlagenen Marcus Thuram und verwertete bald nach der Pause eine Hereingabe von Carlos Augusto per Kopf (52.).

In der laufenden Saison war es erst der neunte Liga-Einsatz für den 35-jährigen Arnautovic, der auch in der Champions League und im Cup je einmal getroffen hat. Gegen die Fiorentina war Inter durch ein Eigentor von Ex-Salzburger Marin Pongracic (28.) in Führung gegangen, der Ausgleich durch einen Elfmeter von Rolando Mandragora (44.) gefallen.