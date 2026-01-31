Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal festigt Tabellenführung mit 4:0-Kantersieg in Leeds
Arsenal jubelte über vier Tore

Arsenal festigt Tabellenführung mit 4:0-Kantersieg in Leeds

Samstag, 31. Januar 2026 | 18:05 Uhr
Arsenal jubelte über vier Tore
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Schriftgröße

Von: apa

Tabellenführer Arsenal ist in der englischen Fußball-Premier-League eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach zuletzt drei sieglosen Ligaspielen in Folge setzten sich die Londoner am Samstag bei Leeds United mit 4:0 (2:0) durch und vergrößerten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City vorübergehend wieder auf sieben Punkte. Die “Citizens” sind erst am Sonntag (17.30 Uhr MEZ) bei Arsenals Lokalrivalen Tottenham im Einsatz.

Ein Kopfball von Martin Zubimendi, ein Eigentor von Gastgeber-Keeper Karl Darlow nach einem Corner von Noni Madueke (38.) sowie Treffer von Viktor Gyökeres (69.) und Gabriel Jesus (86.) sorgten in Leeds für klare Verhältnisse. Die Ligaphase der Champions League hatte Arsenal zuletzt mit acht Siegen aus acht Spielen makellos und auf Platz eins beendet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
118
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
94
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
36
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Kommentare
23
Olympia: Fehlerhafte Beschilderungen werden richtig gestellt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 