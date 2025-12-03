Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal nach Brentford-Arbeitssieg wieder 5 Punkte vor City
Arsenal bejubelte Sieg gegen Brentford

Arsenal nach Brentford-Arbeitssieg wieder 5 Punkte vor City

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 23:17 Uhr
Arsenal bejubelte Sieg gegen Brentford
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Schriftgröße

Von: apa

Mit einem 2:0-Arbeitssieg über Brentford hat Arsenal am Mittwoch den Abstand auf seinen ersten Verfolger Manchester City wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Tore von Mikel Merino (11.) und Joker Bukayo Saka (91.) sorgten dafür, dass die Gunners nun bewerbsübergreifend schon 18 Spiele lang ungeschlagen sind. Zehn Punkte hinter Arsenal auf Platz fünf liegen Oliver Glasner und Crystal Palace, die Eagles feierten am Mittwoch einen 1:0-Sieg bei Nachzügler Burnley.

Chelsea fiel mit dem 1:3 bei Leeds United auf Platz vier zurück, Aston Villa ist nach dem 4:3-Erfolg bei Brighton and Hove Albion neuer Dritter. Liverpool kam daheim gegen Sunderland nicht über ein 1:1 hinaus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
78
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
67
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
65
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
39
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 