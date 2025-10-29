Asiago feiert ungefährdeten Sieg bei Unterland

Von: ka

Neumarkt – Der HC Migross Asiago feierte im einzigen Mittwochsspiel der Alps Hockey League einen 4:1-Auswärtssieg bei den Hockey Unterland Cavaliers. Alle fünf Tore der Partie fielen zwischen der 30. und 40. Spielminute. Für den Tabellensiebten war es der sechste Sieg im zwölften Saisonspiel, während Unterland mit lediglich zwei Siegen weiterhin am Tabellenende liegt.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis zur 31. Minute, ehe die Gäste durch Nathan Garau in Überzahl in Führung gingen. Und danach ging es Schlag auf Schlag, denn bis 56 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zogen die Gäste auf 4:0 davon. 14 Sekunden vor Drittelende gelang Unterland schließlich auch der erste und einzige Treffer. Somit wurden alle fünf Treffer der Partie in lediglich zehn Spielminuten erzielt, denn im Schlussabschnitt hatte Unterland zwar deutlich mehr vom Spiel, verpasste es aber, weitere Tore zu erzielen und kassierte am Ende – wie schon im ersten Saisonduell am 7. Oktober in Asiago – eine 1:4-Niederlage.

Alps Hockey League: Mi, 29.10.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – HC Migross Asiago 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Referees: MOSCHEN, OREL, Brondi, Wucherer

Goal HCU: 1:4 Potsinok M. (40.)

Goals HCA: 0:1 Garau N. (31/PP1), 0:2 Rigoni F. (33.), 0:3 Porco N. (39.), 0:4 Valentini R. (40.)