Aktuelle Seite: Home > Sport > Asiago feiert ungefährdeten Sieg bei Unterland
Cavaliers müssen 1:4-Heimniederlage hinnehmen

Asiago feiert ungefährdeten Sieg bei Unterland

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 23:44 Uhr
Unterland-Asiago
Sara Kaneppele
Schriftgröße

Von: ka

Neumarkt – Der HC Migross Asiago feierte im einzigen Mittwochsspiel der Alps Hockey League einen 4:1-Auswärtssieg bei den Hockey Unterland Cavaliers. Alle fünf Tore der Partie fielen zwischen der 30. und 40. Spielminute. Für den Tabellensiebten war es der sechste Sieg im zwölften Saisonspiel, während Unterland mit lediglich zwei Siegen weiterhin am Tabellenende liegt.

Sara Kaneppele

In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis zur 31. Minute, ehe die Gäste durch Nathan Garau in Überzahl in Führung gingen. Und danach ging es Schlag auf Schlag, denn bis 56 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zogen die Gäste auf 4:0 davon. 14 Sekunden vor Drittelende gelang Unterland schließlich auch der erste und einzige Treffer. Somit wurden alle fünf Treffer der Partie in lediglich zehn Spielminuten erzielt, denn im Schlussabschnitt hatte Unterland zwar deutlich mehr vom Spiel, verpasste es aber, weitere Tore zu erzielen und kassierte am Ende – wie schon im ersten Saisonduell am 7. Oktober in Asiago – eine 1:4-Niederlage.

Alps Hockey League: Mi, 29.10.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – HC Migross Asiago 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Referees: MOSCHEN, OREL, Brondi, Wucherer
Goal HCU: 1:4 Potsinok M. (40.)
Goals HCA: 0:1 Garau N. (31/PP1), 0:2 Rigoni F. (33.), 0:3 Porco N. (39.), 0:4 Valentini R. (40.)

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
71
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
38
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
34
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
33
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Kommentare
28
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Anzeigen
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Europas Vielfalt im Glas
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 