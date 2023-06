Athletic Club 96 Bozen beim „Finale Oro“ in Palermo

Palermo – Am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Juni findet in Palermo das „Finale Oro“ der Mannschafts-Italienmeisterschaft statt, bei dem sich die besten zwölf Teams aus Italien ein Stelldichein geben. Mit dabei ist, wie in den letzten neun Jahren, auch der Bozner Verein Athletic Club 96.

Der Titelverteidiger aus der Talferstadt sammelte heuer erneut eifrig Punkte und ist im Finale mit der Punkte-Bestmarke von 16.678 Zählern gemeldet, vor La Fratellanza Modena (16.283) und Atletica Firenze (16.246). Der Athletic Club 96 nimmt seit 2005 ununterbrochen an den nationalen Finalentscheidungen teil. Nach 2007 in Palermo, 2010 in Borgo Valsugana und in den letzten neun Saisonen in Mailand, Jesolo, Cisinello Balsamo, Florenz, drei Mal Modena (2017, 2018 und 2020), Caorle sowie im Vorjahr in Brescia, treten die Bozner bereits zum 12. Mal in der höchsten Klasse, dem „Finale Oro“, an. „Wir haben uns sehr gut auf dieses Großereignis vorbereitet und können mit einer fast kompletten Mannschaft nach Palermo reisen. Unser Ziel ist es, den „Scudetto“ zu verteidigen. Aber es wird sicherlich nicht einfach, denn in Palermo starten sehr viele gute Teams“, erklärt Klub-Präsident Bruno Telchini.

Fast alle Top-Athleten am Start

Am Wochenende können die Bozner, die im Vorjahr ihren dritten Italienmeistertitel holten, auf fast den gesamten Kader zurückgreifen. Nicht mit dabei ist 400-m-Ass Brayan Lopez, der mit der Nationalmannschaft in Frankreich im Einsatz steht. Trotzdem kann sich die Aufstellung der Talferstädter sehen lassen. Star des Teams sind 110-m-Hürdenass Paolo Dal Molin und 5000-m-Läufer Mohamed Jhinaoui. Über 100 und 200 m ruhen die Hoffnungen hingegen auf Sprinter Lorenzo Ianes, über 400 m ist Michele Tricca gemeldet. Im Dreisprung können die Bozner auf U23-Ass Federico Lorenzo Bruno zählen. Auch einige Südtiroler sind in Palermo am Start: Der Bozner Nicolò Fusaro zählt im Stabhochsprung zum Favoritenkreis, Abdessalam Machmach bestreitet den 800-m-Lauf. Alessandro Monte ist Teil der 4×100-m-Staffel.

Finale Oro – Palermo, 10.-11. Juni 2023

Die Mannschaft des Athletic Club 96 Bozen

100m: Lorenzo Ianes

200m: Lorenzo Ianes

400m: Michele Tricca

800m: Abdessalam Machmach

1500m: Abdelhakim Elliasmine

5000m: Edoardo Melloni

3000 Hindernis: Mohammed Amin Jhinaoui

110m Hürden: Paolo Dal Molin

400m Hürden: Joao Carlos Pina Barros

Hoch: Alberto Murari

Weit: Antonino Trio

Drei: Federico Lorenzo Bruno

Stab: Nicolò Fusaro

Kugel: Marco Dodoni

Hammer: Michele Ongarato

Speer: Gianluca Tamberi

Gehen 10km: Niccolò Coppini

Staffel 4x100m: Alessandro Monte, Jacques Riparelli, Destiny Nkeonye, Lorenzo Ianes

Staffel 4x400m: Giovanni Santomaso, Abdessalam Machmach, Ebrima Bojang, Michele Tricca

Die zwölf qualifizierten Mannschaften für das „Finale Oro“ der Herren

Athletic Club 96 Alperia Bozen 16.678 Punkte

La Fratellanza 1874 Modena 16.283

Atletica Firenze Marathon 16.246

CUS Pro Patria Milano 16.100

Atletica Biotekna 16.065

Atletica Brugnera Friulintagli 15.914

ASD CUS Palermo 15.856

Pro Sesto Atletica Cernusco 15.803

Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi 15.778

AS Milone 15.465

GS Avis Barletta 15.320

Enterprise Sport & Service 15.291

Alle Platzierungen des Athletic Club 96 Bozen bei den nationalen Finalrunden:

2005 Cesenatico – 7. Platz “ Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2006 Pergine – 2. Platz “Finale Argento” (14. Gesamtrang in Italien)

2007 Palermo – 12. Platz “Finale Oro” (12. Gesamtrang in Italien)

2008 Cesenatico – 3. Platz “Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2009 Sulmona – 3. Platz “Finale Argento” (16. Gesamtrang in Italien)

2010 Borgo Valsugana – 11. Platz “Finale Oro” (11. Gesamtrang in Italien)

2011 Macerata – 3. Platz “Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2012 Campi Bisanzio – 4. Platz “Finale Argento” (16. Gesamtrang in Italien)

2013 Vicenza – 1. Platz “Finale Argento” (13. Gesamtrang in Italien)

2014 Milano – 11. Platz “Finale Oro” (11. Gesamtrang in Italien)

2015 Jesolo – 4. Platz “Finale Oro” (4. Gesamtrang in Italien)

2016 Cinisello Balsamo – 8. Platz “Finale Oro” (8. Gesamtrang in Italien)

2017 Modena – 6. Platz “Finale Oro” (6. Gesamtrang in Italien)

2018 Modena – 3. Platz “Finale Oro“ (3. Gesamtrang in Italien)

2019 Florenz – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)

2020 Modena – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)

2021 Caorle – 2. Platz “Finale Oro” (2. Gesamtrang in Italien)

2022 Brescia – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)