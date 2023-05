Athletic Club löst Ticket für Finale „Oro“

Bozen – Der Athletic Club 96 Bozen führt nach der ersten regionalen Qualifikationsphase die nationale Herrenwertung der Klub-Italienmeisterschaft 2023 souverän an.

Der Verein aus der Talferstadt, amtierender Italienmeister, brachte es in 18 Disziplinen auf 16.678 Punkte, was einen Durchschnitt von 926 Zähler pro Athleten ergibt. Das sind einmal mehr hervorragende Zahlen für das Team von Bruno Telchini. Insgesamt nahmen in ganz Italien 197 Herren- und 188 Damenmannschaften an den Qualifikationsphasen teil. Dies zeigt, wie wichtig der größtmögliche Wettbewerb für Vereine in Italien ist.

Die besten 60 Herren- und Damenteams nehmen jetzt an den fünf verschiedenen Finalen teil, die am 10. und 11. Juni stattfinden. Alle zwölf Klubs, die aufgrund der Endrangliste 2022 zur Teilnahme am Finale „Oro“ berechtigt waren, erreichten auch heuer das Teilnahmelimit von 15.000 Punkten. Die Gegner der Bozner in Palermo, wo es um den „Scudetto“ geht, sind La Fratellanza Modena (16.280 Punkte), Atletica Firenze Marathon (16.246), CUS Pro Patria Milano (16.100), Atletica Biotekna Marcon Venezia (16.065), Atletica Brugnera Friulintagli Pordenone (15.914), CUS Palermo (15.856), Pro Sesto Atletica Cernusco (15.803), Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi (15.778), Atletica Milone Siracusa (15.465), Avis Barletta (15.320) und Enterprise Sport and Service Avellino (15.291).