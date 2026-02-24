Aktuelle Seite: Home > Sport > Atletico Madrid dank Sörloth-Triplepack gegen Brügge weiter
Sörloth schoss Atletico mit drei Treffern ins CL-Achtelfinale

Atletico Madrid dank Sörloth-Triplepack gegen Brügge weiter

Dienstag, 24. Februar 2026 | 20:50 Uhr
Sörloth schoss Atletico mit drei Treffern ins CL-Achtelfinale
APA/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Von: apa

Nach dem 3:3 in Brügge hat Atletico Madrid den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Champions-League vor heimischem Publikum geregelt. Mann des Rückspiels war am Dienstag der norwegische Mittelstürmer Alexander Sörloth, der einen Triplepack zum 4:1-Sieg beisteuerte. Brügge erwies sich erneut als widerspenstiger Gegner, dem erst nach dem 1:3 (76.) die Luft ausging.

Wie im Hinspiel konnten die Spanier immer vorlegen. Sörloth traf nach 23 Minuten unter Mithilfe von Goalie Simon Mignolet erstmals. Nach dem 1:1 von Joel Ordonez, der nach einem verlängerten Corner per Kopf zur Stelle war (36.), waren die Gäste in Spaniens Hauptstadt sogar spielbestimmend. Johnny Cardoso sorgte jedoch mit dem 2:1 (48.) für einen perfekten Auftakt der Elf von Coach Diego Simeone in Hälfte zwei. Dank Sörloth (76., 87.) wurde die Angelegenheit noch deutlich.

