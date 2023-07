Auch auf dem Stilfserjoch heißen die Gewinner Vermeulen und Jedelhauser

Prad – Der 46. Giro delle Dolomiti ging am Mittwoch mit der dritten Etappe weiter, die wie schon am Vortag von Daan Vermeulen aus Belgien und Julia Jedelhauser aus Deutschland gewonnen wurde. Die beiden Radfahrer setzten sich auf dem zeitgestoppten Abschnitt von Prad bis auf das Stilfserjoch (23,4 Kilometer mit 1806 Höhenmetern) durch. Am Donnerstag übersiedelt der Giro delle Dolomiti zur vierten Etappe in Richtung Fedaia-Pass.

Nachdem in Prad der Startschuss gefallen war, stand sofort schon der zeitgestoppte Abschnitt auf dem Programm. Dabei konnte der Giro delle Dolomiti auch bei der dritten Etappe mit dem ehemaligen Radprofi Filippo Pozzato einen Star-Teilnehmer verzeichnen. Ins Rampenlicht radelte sich aber ein anderer: Daan Vermeulen absolvierte wie schon am Vortag auf der Sellaronda die Chrono am Schnellsten (1:26.36,82 Stunden). Diese hatte es am Mittwoch in sich, denn es ging von Prad bis auf das 2757 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Stilfserjoch.

„Zu Beginn der Chrono ging es nur langsam weiter, also habe ich angezogen und gleich einen großen Abstand herausgeholt. Im Mittelteil habe ich dann etwas nachgelassen, sodass die Konkurrenz am Ende wieder an mir dran war. Also habe ich noch einmal alles gegeben und nun auch die Führung in der Gesamtwertung geholt“, freute sich der Belgier. Dass sein Zimmerkamerad Mathieu Decock auf Platz zwei gelandet war (1:27.13,12), sorgte bei den beiden für noch mehr Freude. Auf Platz drei landete der Spanier Iraitz Goñi Diaz (1:27.30,91), die beste italienische Zeit lieferte Marco Uslenghi als Vierter (1:28.07,88). Direkt hinter ihm überquerte der Deutsche Florian Albecker die Ziellinie, der bis dahin noch Gesamtführender war.

Jedelhauser führt indiskutabel

Bei den Damen zeichnet sich ein eindeutiger Gesamtsieg für Julia Jedelhauser ab. Die Deutsche gewann auch die dritte Etappe auf das Stilfserjoch mit über 16 Minuten Vorsprung und ist im Gesamtklassement so gut wie nicht mehr einzuholen. Mit der Zeit von 1:42.12,14 Stunden erzielte die Oberdorferin gleichzeitig Platz 24 im gesamten Teilnehmerfeld.

„Mein Ziel war es heute, mich nicht zu überanstrengen, damit ich auch bei den letzten zwei Etappen noch fit bin. Das hat auch geklappt. Ich bin sehr zufrieden“, sagte die Gewinnerin nach der Ankunft auf dem Stilfserjoch. Hinter Jedelhauser kamen noch drei weitere Deutsche ins Ziel. Auf Platz zwei landete Carola Skarabela mit einer Zeit von 1:58.19,92 Stunden, Dritte wurde Susanne Lummer (2:03.22,09) und als Vierte überquerte Christine Schwenk die Ziellinie (2:03.23,31).

Nach dem zeitgestoppten Abschnitt ging es bei der dritten Etappe, die von Glurns Marketing gesponsort wurde, zum Umbrailpass an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien weiter. Von dort wurde das Münstertal anvisiert, ehe es wieder zurück ins Vinschgau bis nach Glurns zum Etappenende ging. Die Heimreise von der Vinschger Kleinstadt nach Bozen wurde mit Bussen unternommen.

Am Donnerstag geht es bei der Radrundfahrt mit der vierten Etappe in Richtung Fedaia-Pass weiter. Insgesamt sind 147,3 Kilometer und 2812 Höhenmeter zu absolvieren. Von Bozen steigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Karerpass und radeln dann über das Fassatal bis nach Penia. Dort beginnt auch der zeitgestoppte Abschnitt (7,2 km/499 hm), der am Fedaia-See am Fuße der Marmolata endet. Auch der Rückweg geht über den Karerpass, dann über den Nigerpass, Tiers, Blumau und zu guter Letzt Bozen.

Giro delle Dolomiti 2023: Etappe 3 – Stilfserjoch

Top-5 Herren

1. Daan Vermeulen BEL 1:26.36,82 Stunden

2. Mathieu Decock BEL 1:27.13,12

3. Iraitz Goñi Diaz ESP 1:27.30,91

4. Marco Uslenghi ITA / Asd Team MP Filtri 1:28.07,88

5. Florian Albecker GER / RV Lichterfelde-Steglitz 1:28.09,41

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 1:42.12,14

2. Carola Skarabela GER / Team Alè Deutschland 1:58.19,92

3. Susanne Lummer GER / Team Alé Deutschland 2:03.22,09

4. Christine Schwenk GER 2.03.23,31

5. Yifat Safriel ISR 2:06.37,59

Alle Resultate: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=6026&from=all

46. Giro delle Dolomiti (24. bis 28. Juli 2023) – die Etappen:

Etappe 4 – Fedaia-Pass (Donnerstag, 27. Juli)

Distanz: 142 km

Höhenunterschied: 2898 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,3 km/504 hm

Etappe 5 – Jenesien – Hafling (Freitag, 28. Juli)

Distanz: 80,9 km

Höhenunterschied: 1347 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 10,8 km/922 hm

Gesamtdistanz: 527,5 km/11501 hm

Gesamtdistanz der zeitgestoppten Abschnitte: 58,3 km/4638 hm