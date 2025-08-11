Auch die Landeskader für Biathlon und Snowboard stehen fest

Von: mk

Bozen – Weiter geht es mit der Vorstellung der Landeskader für die Saison 2025/26. Dieses Mal sind die Disziplinen Biathlon und Snowboard an der Reihe: 13 Skijägerinnen und Skijäger sowie acht Snowboarderinnen und Snowboarder werden den Landeswintersportverband Südtirol im kommenden Winter vertreten.

Für den Landeskader Biathlon sind weiterhin Georg Altstätter und Isabella Filippi verantwortlich, als Trainer wurden Christian Braunhofer und Armin Kasslatter bestätigt, während Niko Larch und Jan Kuppelweiser ebenfalls dem Trainerteam angehören. Im fünfköpfigen Kader der Herren ist nur Rene Tirler (Jahrgang 2008/SC Gardena/aus Kastelruth) neu dabei, während Alex Fontana (2007/SC Gröden/St. Ulrich), Gabriel Haller (2007/ASV Ridnaun/Pfitsch), Elias Niederstätter (2008/ASV Ridnaun/Aldein) und Felix Wolf (2009/ASV Antholzertal/Reischach) weiterhin Teil des Landeskaders bleiben.

Die Landeskader-Biathletinnen sind hingegen zu acht, wobei ganze sechs „Mädels“ neu im Kader sind. Dabei handelt es sich um Elsa Canins (2009/SC Alta Badia Nordic/St. Kassian), Anna Maria De Angelis (2008/ASV Ridnaun/Pfitsch), Katia Pallua (2009/SC Alta Badia Nordic/St. Kassian), Verena Pallua (2009/SC Alta Badia Nordic/St. Kassian), Ilvy Marie Markart (2009/ASV Ridnaun/Ratschings) und Teresa Seeber (2009/ASV Antholzertal/Antholz Mittertal). Anna Anvidalfarei (2008/SC Gardena/St. Ulrich) und Sara Eisath (2009/ASV Ridnaun/Bozen) bleiben dem Landeskader hingegen erhalten.

Acht Brettl-Virtuosinnen und -Virtuosen stehen im Snowboard-Landeskader

Der Landeskader Snowboard bietet acht junge Athletinnen und Athleten auf. Dazugestoßen sind Thomas Fachin (2009/ASV Burgstall/Valdidentro), Tobias Mutschlechner (2010/ASV St. Vigil/St. Vigil), Maris Baumgartner (2010/ASV Villnöß/Villanders) und Lucy Call (2008/ASV St. Vigil/St. Vigil). Weiterhin im Kader stehen Kevin Crazzolara (200//ASV Snowboard Gherdeina/Stern im Gadertal), Edoardo Leone Da Col (2007/ASV Welschnofen/Carezza), Emma Dorfmann (2008/ASV Villnöß/Brixen) und Sofia Federspieler (2007/ASV Villnöß/Villnöß).

Beim Verantwortlichen und den Trainern hat sich Nichts geändert: Roland Unterleitner führt bei den Snowboardern Regie, gecoacht werden die Brettl-Virtuosinnen und Virtuosen von Gert Ausserdorfer und Mirko Barcatta.