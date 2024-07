Auch die Sellaronda gehört Jedelhauser und Cuartas

Von: luk

Bozen – Die zweite Etappe des 47. Giro delle Dolomiti, die dieses Mal ganz im Zeichen der Sellaronda stand, wurde am Dienstag bei widrigen Wetterbedingungen ausgetragen. Bei den Damen ging der Etappensieg wie bereits am Vortag an die deutsche Dominatorin Julia Jedelhauser. Der schnellste Mann auf dem zeitgestoppten Abschnitt von Arabba hinauf zum Pordoijoch war mit dem Kolumbianer Mauricio Cuartas ebenfalls derselbe wie beim Giro-Auftakt am Montag.

Bereits nach dem zweiten Giro-Tag deutet alles auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hin. Denn wie am Montag drückte Julia Jedelhauser auch 24 Stunden später der zweiten Etappe ihren Stempel auf und schüttelte ihre Verfolgerinnen auf dem zeitgestoppten Abschnitt, der dieses Mal von Arabba auf das Pordojjoch führte (7,9 Kilometer mit 550 Höhenmetern), deutlich ab. Mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung hatte die 36-Jährige aus dem bayrischen Marktoberdorf (27.46 Minuten) auf ihre Landsfrau Daniela Kratzer (29.29 Minuten), Rang drei belegte mit Carola Skarabela (31.30) eine weitere Radsportlerin aus Bayern. Damit kletterten die Top3 in derselben Besetzung wie am Montag auf das Stockerl.

Dabei war der zeitgestoppte Abschnitt dieses Mal zwar etwas weniger steil, hatte es mit fast acht Kilometern Länge aber dennoch in sich. Außerdem wurde vor dem Erreichen vom Chrono-Start in Arabba das Grödner- und Gadertal durchfahren. Schließlich stand am Dienstag die berühmte Sellaronda, also die Umrundung des Sellastocks, auf dem Programm. Nach der Chrono ging es über das Sellajoch wieder zurück nach Gröden und dann zum Ausgangspunkt nach Waidbruck.

Cuartas mit einer Machtdemonstration

Was Julia Jedelhauser bei den Damen ist, scheint Mauricio Cuartas bei den Herren zu sein. Der Kolumbianer zeigte bei der zweiten Etappe eine überragende Vorstellung und baute sich auf dem Anstieg auf das Pordojjoch einen großen Abstand aus. Am Ende hatte der 28-Jährige aus Medellin (21.40 Minuten) sage und schreibe 2.15 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Ralph Ziegaus aus Deutschland (23.55 Minuten) – er wurde auch am Montag Zweiter hinter Cuartas. Damit führt der Südamerikaner nun wie Jedelhauser in der Gesamtwertung deutlich. Der dritte Rang bei der zweiten Etappe ging ebenfalls wie am Montag an den Sarner Eduard Rizzi (24.03 Minuten), der damit bester „Azzurro“ und stärkster Südtiroler Radler war.

Ein Ruhetag steht beim 47. Giro delle Dolomiti nicht auf dem Programm. Am Mittwoch geht es mit dem nächsten Härtetest weiter. Dieses Mal wird in Toblach gestartet, anschließend werden Cortina und der Misurina-See angefahren, ehe es zurück ins Pusterer Langlaufmekka geht. Im Mittelpunkt steht dieses Mal also die Dolomitenregion 3 Zinnen.

47. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 2:

Top-5 Herren

1. Mauricio Cuartas COL 21.40 Minuten

2. Ralph Ziegaus GER 23.55

3. Eduard Rizzi ITA / Sportler Bike Team 24.03

4. Philipp Sprüssel GER 24.16

5. Moritz Egert GER / DGD Racing Team 24.29

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 27.46 Minuten

2. Daniela Kratzer GER / Next Level Racing 29.29

3. Carola Skarabela GER / Team Alé Deutschland 31.30

4. Elisabeth Sveum NOR / Kloppa Offroad Klubb 31.33

5. Katharina Seegers GER 33.04

47. Giro delle Dolomiti – Gesamtwertung:

Herren

1. Mauricio Cuartas COL 44.31

2. Ralph Ziegaus GER +3.03

3. Eduard Rizzi ITA / Sportler Bike Team +3.35

4. Philipp Sprüssel GER +4.30

5. Moritz Egert GER / DGD Racing Team +5.19

Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 56.21

2. Daniela Kratzer GER / Next Level Racing +4.00

3. Carola Skarabela GER / Team Alé Deutschland +7.42

4. Elisabeth Sveum NOR / Kloppa Offroad Klubb +8.35

5. Katharina Seegers GER +11.31

47. Giro delle Dolomiti (22. bis 26. Juli 2024) – die Etappen:

Etappe 3 – Drei Zinnen (Mittwoch, 24. Juli)

Distanz: 80 km

Höhenunterschied: 1716 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 5,5 km/431 hm

Etappe 4 – Würzjoch (Donnerstag, 25. Juli)

Distanz: 137 km

Höhenunterschied: 2000 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,8 km/553 hm

Etappe 5 – Steinegg (Freitag, 26. Juli)

Distanz: 85 km

Höhenunterschied: 1924 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 5,1 km/500 hm

Gesamtdistanz: 484 km/10.488 hm

Gesamtdistanz der zeitgestoppten Abschnitte: 33,6 km/2665 hm