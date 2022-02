Auch im vierten Anlauf kein Sieg gegen Jesenice

Klobenstein – Für die Rittner Buam endete das Master-Round-Rückspiel am Donnerstagabend gegen Jesenice mit einer 2:7-Klatsche. 53 Minuten hielt die Heiskanen-Truppe mit dem slowenischen Klub mit, bevor alle Dämme brachen.

Im Spitzenspiel waren 117 Sekunden gespielt, da musste Glavic auf die Strafbank. Die Rittner Buam, die Frei vorgeben mussten, nutzten das Powerplay eiskalt aus. Zunächst blieb Froberg noch gegen Lutz Sieger, musste sich kurz darauf aber Sharps-Backhandabstauber beugen (3.09). Der Gegentreffer ging wie ein Weckruf durch die slowenischen Reihen, denn Jesenice reagierte sofort. Brus verzog (5.), doch Elo glich mit einem Schuss ins kurze Eck aus (5.28). Die Gäste blieben auch in der Folge am Drücker, bissen sich an Smith aber immer wieder die Zähne aus. Ritten wurde in der Schlussphase wieder gefährlicher und hatte Pech, als Lutz an der Torumrandung scheiterte (16.). Zuvor hatte Spinell den Puck an Frobergs Helm geknallt (13.). Nach einem sehr unterhaltsamen ersten Drittel ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Im zentralen Spielabschnitt verflachte das Spiel, was vielleicht auch daran lag, dass Brus‘ Überzahl-Treffer zum 2:1 per abgefälschtem Schuss minutenlang von den Unparteiischen per Video studiert wurde, bevor er anerkannt wurde (24.21). Nach einem Konter und herrlicher Viikila-Vorarbeit stellte Pance, der im Slot sträflich allein gelassen wurde, sogar auf 3:1 aus Sicht der Gäste (34.47). Die Reaktion der Blau-Roten ließ zumindest in den restlichen fünf Minuten des Mitteldrittels auf sich warten.

Ganz anders im Schlussdrittel. Die Rittner Buam drückten auf den Anschlusstreffer, ohne zunächst für nennenswerte Gefahr zu sorgen. In der 47. Minute dann die Erlösung, als Manuel Öhler einen Schuss Osburns abfing, einen Haken setzte und Froberg zum 2:3 bezwang. Ritten wollte jetzt den Ausgleich, während Jesenice bei Kontern stets gefährlich blieb und kurz nach dem Anschlusstreffer eine Zwei-gegen-Eins-Situation leichtfertig vergab. Genau ein solcher Gegenstoß wurde der Heiskanen-Truppe sieben Minuten vor Schluss zum Verhängnis, als Svetina nach einem Solo über das halbe Feld Sotlar bediente und dieser Smith zum vierten Mal das Nachsehen gab (52.51). Jetzt war die Rittner Gegenwehr gebrochen, Jesenice kam in der Schlussphase mit Sotlar, Brus und Elo zu drei weiteren Toren.

Die Rittner Buam sind am Samstag, 26. Februar wieder im Einsatz. Dann geht es für die Blau-Roten zum Tabellenführer Asiago. Anpfiff im Odegar Stadion ist um 20.30 Uhr.

Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Tore: 1:0 MacGregor Sharp (3.09/PP), 1:1 Elo (5.28), 1:2 Brus (24.21/PP), 1:3 Pance (34.47), 2:3 Manuel Öhler (46.20), 2:4 Sotlar (52.51), 2:5 Sotlar (54.22), 2:6 Brus (56.35), 2:7 Elo (57.19)

MVP of the match (presented by Loacker): Logar (JES) & Sailio (RIT)