Auch Willcox bleibt beim HCP

Bruneck – Noch bevor die Wölfe in die heiße Phase der Saison gehen, teilt der HCP seine zweite Vertragsverlängerung für 2022/23 mit. Nach Goalie Tomas Sholl wird ein weiterer Leistungsträger im Pustertal und somit Teil der Wölfe-Familie bleiben: Reece Willcox!

Der groß gewachsene Kanadier aus British Columbia hat im HCP-Kader ganz klar die Position des „Verteidigungsministers“ inne. Kompromisslos vor dem eigenen Kasten, abgeklärt in der Rückwärtsbewegung und spielentscheidend, wenn in der Vorwärtsbewegung (fünf Tore und 15 Assists bisher) – kurzum, Reece Willcox ist die unumstrittene Nummer eins in der Hintermannschaft des HCP. Nach zahlreichen Saisons in der Flyers-Organisation und 272 Einsätzen in der AHL für Hershey und Lehigh sowie in der ECHL für Florida folgte letzten Sommer der Wechsel zum HCP. Aus einer völlig neu formierten Mannschaft, die in die aufregende erste Saison in der ICE Hockey League ging, ragte Willcox immer wieder als Führungskraft heraus.

Am 20. März feiert Willcox seinen 28. Geburtstag. Sein Statement zur Vertragsverlängerung: „An diesem Punkt meiner Karriere wollte ich irgendwo sein, wo ich mich wirklich wohlfühle. Das Pustertal ist unglaublich schön. Wir haben eine brandneue Arena, tolle Strukturen und ich bin vor allem vom tollen Support unserer Fans begeistert! Ich fühle mich hier beim HC Pustertal sehr gut aufgehoben und freue mich riesig auf ein weiteres Jahr in schwarz-gelb.“

Nun blickt der HC Pustertal und seine Fans auf den spannendsten Teil der Premieren-Saison in der ICE Hockey League. Mit „Win2Day“ ist ein neuer Liga-Sponsor bereits in den Playoffs 2022 mit an Bord und der HC Pustertal konnte seine Aufholjagd mit der Teilnahme am Playoff krönen. Die direkte Viertelfinalqualifikation übertrifft alle Erwartungen, nun wartet das ganze Pustertal gespannt darauf, wie der Gegner dort heißen wird. Im „Topf“ warten Red Bull Salzburg, Grand Immo VSV, Hydro Fehervar und die Vienna Capitals. Informationen zum Ticketing folgen in den nächsten Tagen, die Serie beginnt für den HC Pustertal in jedem Fall auswärts. Bei Spiel 2 am Freitag, den 11. März um 19.45 Uhr wird die Intercable dann „beben“.