Aufholjagd bringt einen Punkt

Von: ka

Bruneck – Am „Tag der Vereine“ trifft der HC Pustertal auf die Black Wings Linz. Heute kehren Mats Frycklund und Fabian Gschliesser in den Kader zurück, auch Ritten-Youngster Alan Lobis steht erstmals im Aufgebot. Jason Jaspers muss hingegen erneut auf Svedberg, Tommaso Traversa und Ivan Althuber verzichten.

Die Partie beginnt gemächlich, nimmt dann aber rasch Fahrt auf. In der 5. Minute setzt Alex Petan eine Duftmarke, als er mit einem Bauerntrick die Linzer Abwehr aushebelt und erst am Torhüter scheitert. Quasi im Gegenzug taucht St-Amant allein vor Pasquale auf, der aber mit dem Schoner klärt. Wenig später landet ein Slapshot von Logan Roe an der Brunecker Torumrandung. Die „Linzaaa“haben nun deutlich mehr vom Spiel. Einen Wristshot von Lebler wehrt Pasquale ebenso zur Seite ab wie einen Distanzschuss von Knott. Bei einer Parade im Unterzahlspiel (Conci wärmt die Strafbank) verliert der Brunecker Goalie seinen Schläger; just beim Ablauf der Strafe fälscht Collins einen Onetimer von Moro ab und Pasquale ist machtlos. Und es kommt noch dicker für die Hausherren: Bei einem weiteren Penalty Killing verliert Andersen den Puck in der neutralen Zone. Die Black Wings fackeln nicht lange, Kristler legt quer auf Collins, es steht 2:0. Zudem muss Frycklund nach einem Check von Lebler verletzt vom Eis. Mit zwei Toren Rückstand geht es in die Kabinen.

Im zweiten Drittel werden die zaghaften Angriffsbemühungen der Puschtra durch hoch stehende Linzer erschwert, die Gäste kontrollieren auch die neutrale Zone und stören jeden geordneten Spielaufbau. Bei einem Gegenstoß durch drei Linzer in der 26. Minute ist Pasquale ebenso zur Stelle wie bei einem Wraparound-Versuch von Kragl. Gegen Mitte des Drittels kommt der HCP zur ersten guten Chance, Findlay bringt den Puck scharf aufs Tor, doch weder Purdeller noch Andergassen können die Abpraller verwerten. Die Wölfe finden von Minute zu Minute besser ins Spiel, und im ersten Powerplay ist es endlich soweit: Lacroix fälscht in der 34. Minute einen Distanzschuss von Wesley zum 1:2-Anschlusstreffer ab. Von nun an spielt praktisch nur noch der HCP. Akeson scheitert freistehend an Rasmus Tirronen, kurz darauf muss der finnische Gästegoalie auch eine Glanzparade gegen Tyler Coulter im Slot auspacken. Zweieinhalb Minuten vor der Drittelsirene dürfen die knapp 2.400 Zuschauer in der Intercable Arena jubeln: Nach einem harten, aber präzisen Pass von Akeson direkt auf die Schaufel von Findlay am langen Pfosten zappelt der Puck erneut im Netz – Ausgleich!

Nach der zweiten Pause kommt der HC Pustertal etwas stärker aus der Kabine. Einen Onetimer von Findlay nach tollem Querpass von Akeson wehrt Tirronen mit der Schulter ab. Ein Pass von Zanatta direkt in den Slot bleibt vor Tirronen hängen, Bouramman setzt nach –vergeblich. Eine kurze Druckphase der Gäste zur Mitte des Spielabschnitts verpufft folgenlos. Beide Mannschaften müssen nun dem hohen Tempo Tribut zollen, zahlreiche individuelle Fehler stören den Spielfluss. Minute um Minute verstreicht, doch keinem der beiden Teams gelingt der „lucky punch“ und so geht es in die Verlängerung.

In der Overtime ist zunächst der HCP am Zug, Bouramman bedient Findlay, der den Puck aber nicht richtig trifft. Nach einigem Hin und Her ist es schließlich Luca Maver, der sich ein Herz fasst und alleine vors Wölfe-Tor zieht, wo er Pasquale aussteigen lässt und mit einem sehenswerte Backhand-Treffer unter die Latte den Zusatzpunkt für seine Black Wings sichert.

Übermorgen Freitag treten die Schwarz-Gelben die Fahrt nach Asiago an, bevor am Sonntag die Villacher Adler nach Bruneck kommen. Tickets Auf geht’s Wölfe, kämpfen und siegen!

HC Pustertal – Steinbach Black Wings Linz 2:3 OT (0:2, 2:0, 0:0)

Referees: M. NIKOLIC, SEEWALD, Pardatscher, Rigoni

Tore Pustertal: Lacroix (34./PP), Findlay (38.)

Tore Linz: Collins (9., 18./PP), Maver (62.)