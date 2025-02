Aufholjagd von Golfer Straka bei Phoenix Open auf Endrang 15

Straka behielt am Schlusstag die Nerven

Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka hat sich am Sonntag bei dem mit 9,2 Mio. Dollar dotierten Phoenix Open mit einer 66er-Runde nach vor gearbeitet. Der 31-jährige Österreicher machte am Schlusstag auf dem Stadium-Kurs im TPC Scottsdale dank sechs Birdies bei einem Schlagverlust 14 Ränge gut und wurde so 15. Mit gesamt 272 Schlägen (12 unter Par) landete er zwei Strokes hinter den Top Ten. Der Belgier Thomas Detry (24 unter Par) holte mit sieben Schlägen Vorsprung seinen ersten Tour-Sieg.

Straka sammelte damit weiter wichtige Punkte für die Golf-Rankings, die Führung in der FedEx-Cup-Wertung der PGA-Tour verteidigte Straka.