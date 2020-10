Aufholjagd wird nicht belohnt

Eppan – Im Heimspiel gegen die Unterland Cavaliers geraten die Piraten schnell ins Hintertreffen. Der Eppaner Goalie ist noch nicht einmal richtig warm geschossen und schon steht es 0:2 für die Gäste aus Neumarkt, die vor allem im ersten Drittel groß aufspielen.

Der verschlafene Auftakt veranlasst Coach Lefevbre sofort zu reagieren. Als Weckruf beordert er in der neunten Spielminute den 19-jährigen Alex Paller ins Gehäuse der Eppaner, der sich im Laufe des Spiels als sicherer Rückhalt erweist.

Im zweiten Drittel entwickelt sich zwar ein offener Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten, doch leider gelingt es der Heimmannschaft nicht etwas für das Ergebnis zu tun. Der unermüdliche Einsatz der Piraten wird schließlich im dritten Drittel belohnt, als sie durch ein herrlich herausgespieltes Powerplayt-Tor den Anschlusstreffer erzielen können. Und wie schon im vorangegangen Spiel in Brixen, gelingt dem HC Eppan in den Schlussminuten noch der verdiente Ausgleich. Daniel Spögler enteilt dabei der Unterlandler Hintermannschaft und netzt eiskalt zum viel umjubelten 2:2 ein.

In der Overtime gelingt es den Eppanern auch in eine Überzahlsituation nicht den Sack endgültig zuzumachen. Somit muss das Penalty-Schiessen entscheiden und dabei haben die „Cavaliers“ das bessere Ende für sich. Eine Hiobsbotschaft erreicht die Piraten nach Ende des Spiels. Neuzugang Robert Dowd fällt aufgrund einer Verletzung für längere Zeit aus. Das nächste Spiel in der IHL Meisterschaft bestreitet der HC Eppan am kommenden Samstag, 31.10.2020 um 19:30 Uhr zu Hause gegen Varese.

Tore: 05:53 Tobias Brighenti (0:1) – 08:17 Tobias Brighenti (0:2) – 57:19 PP1 Simone Critelli (1:2) – 57:30 Daniel Spögler (2:2) – Entscheidender Penalty 65:00 Tobias Brighenti (2:3).

Schiedsrichter: Luca Cassol, Fabio Tirelli (Andrea Carrito, Stefano Ricco)