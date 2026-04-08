Auftakt der Diamond League in Doha auf 19. Juni verschoben

Von: apa

Der Auftakt der Diamond League in Doha ist aufgrund des Nahost-Konflikts vom 8. Mai auf den 19. Juni verschoben worden. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Dadurch fungiert Shanghai am 16. Mai als erste Saisonstation der Leichtathletik-Topveranstaltungsserie. Die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region hatten in den vergangenen Wochen auch schon die Absage von zwei Formel-1-Rennen und weiterer Sportevents verursacht.