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Topserie beginnt verspätet

Auftakt der Diamond League in Doha auf 19. Juni verschoben

Mittwoch, 08. April 2026 | 14:41 Uhr
Topserie beginnt verspätet
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
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Von: apa

Der Auftakt der Diamond League in Doha ist aufgrund des Nahost-Konflikts vom 8. Mai auf den 19. Juni verschoben worden. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Dadurch fungiert Shanghai am 16. Mai als erste Saisonstation der Leichtathletik-Topveranstaltungsserie. Die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region hatten in den vergangenen Wochen auch schon die Absage von zwei Formel-1-Rennen und weiterer Sportevents verursacht.

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