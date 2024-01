Auftakt der Sportrodelsaison beim 1. Südtirolcuprennen in Villnöss

Villnöss – Am Sonntag starteten Südtirols Sportrodler traditionell am ersten Wochenende im Jänner in die Saison. Der ASV Villnöss lud zum Auftakt auf der „Ranuier Rungg“ Rodelbahn ein und schaffte es trotz wiedriger Wetterverhältnisse in den letzten Tagen eine bestens präparierte Rennpiste zu zaubern. Für Südtriols Sportrodler war es zeitgleich die Generalprobe für die Sportrodel WM 2024, welche vom 16. – 18.02.2024 in Villnöss ausgetragen wird.

Bereits im Traininslauf kristallisierten sich die Favoritinnen und Favoriten heraus. Hannah Tschurtschenthaler war die Dame der Stunde, an welcher an diesem Sonntag kein Weg vorbei führte. Sie setzte sich mit einer super Fahrt knapp vor Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg und der Lokalmatadorin Silvia Runggatscher vom ASV Villnöss durch. Die 19-jährige Olangerin untermauert Südtrolcup Gesamtsiegerin des Vorjahres ihre Ambitionen auch heuer wieder ganz vorne stehen zu wollen.

Bei den Herren ging der Sieg ebenfalls nach Olang. Der amtierende Weltmeister Maximilian Preindl war bei seinem Comeback-Rennen nach eineinhalb Jahren Rennpause nicht zu schlagen. Er setzte sich knapp vor Matthias Frei vom ASC Laugen-Tisens durch, welcher knapp an seinem Premierensieg vorbei schrammte, aber ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnte. Das Podest wurde durch Tobias Müller – ebenfalls ASC Laugen-Tisens – komplettiert.

Bei den Doppelsitzern hatten die Duos vom ASC Laugen Tisens das Sagen. Die Brüder Frei/Frei setzten sich vor ihren Teamkollegen und Dominatoren des Vorjahres Mair/Müller durch. Den dritten Platz sicherten sich mit Kirchler/Hofer zwei Rodler des ASC Olang.

Die Mannschaftswertung der Jugend ging an den ASV Lüsen, welcher sich souverän vor den Jugendlichen des ASV Villanders und des AMA Wengen durchsetzten. In der Mannschaftswertung der allgemeinen Klasse fuhr der ASC Laugen-Tisens in einer eigenen Liga. Das Podest wurde durch den ASC Olang und den Hausherren des ASV Villnöss komplettiert.

Ergebnisse 1. SC Villnöss 07.01.24