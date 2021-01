Auftakt der Sportrodler beim ersten Südtirol Cup in Latzfons

Latzfons – Am Samstag sind die Südtiroler Sportrodler in die neue Saison gestartet. Die Lahnwiesenbahn in Latzfons diente als Austragungsort für das erste Südtirolcup Rennen dieser speziellen Saison. Aufgrund geltender Corona-Maßnahmen fallen die Doppelsitzer-Wettkämpfe im heurigen Winter aus.

Bei den Damen setzte sich mit Seriensiegerin Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg die Favoritin durch. Sie siegte vor den Nachwuchstalenten Peccei Lara vom ASV Wengen und der Hausherrin Lang Jasmin vom ASV Latzfons-Verdings.

Bei den Herren gab es einen längst überfälligen Sieg von Frei Sebastian vom ASC Laugen-Tisens. Er musste sich in den vergangenen Jahren immer wieder knapp den beiden Herren Kaser Roman (ASV Lüsen) und Preindl Maximilian (ASC Olang) geschlagen geben. Frei gewann vor Kaser und seinem Teamkollegen vom ASC Laugen-Tisens Meinhard Pircher.

Die Vereinswertung in der Kategorie Jugend sicherte sich der ASV Villanders vor dem ASV Wengen und dem ASC Olang. Die Vereinswertung in der allgemeinen Klasse ging an den ASC Laugen-Tisens vor dem ASV Villanders und dem ASV Pfefferberg.