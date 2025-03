Auftakt ins Viertelfinale

Von: mk

Bozen – Am morgigen Sonntag erfolgt in der win2day ICE Hockey League der mit Spannung erwartete Viertelfinal-Auftakt. PULS 24 und JOYN übertragen den ersten Showdown zwischen den Steinbach Black Wings Linz und den Moser Medical Graz99ers ab 17.05 Uhr live. Die übrigen drei Spiele sind im Livestream auf www.live.ice.hockey zu sehen.

Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

PULS 24 überträgt die Partie zwischen Linz und Graz am Sonntag ab 17:05 Uhr live. Zudem ist das Spiel im Livestream auf www.joyn.at zu sehen. Der Tabellenvierte nach dem Grunddurchgang aus Oberösterreich konnte sich seinen Gegner für das Viertelfinale nicht aussuchen und trifft somit auf die fünftplatzierten Steirer. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, da beide Teams bislang jeweils zwei direkte Saisonduelle für sich entscheiden konnten – stets setzte sich das Heimteam durch. Die bislang einzige Viertelfinal-Serie zwischen diesen beiden Teams ging 2019 an Graz (4:2). Es war das bislang letzte Mal, dass die 99ers den Sprung ins Halbfinale schafften. 2023 trafen sie in den Pre-Playoffs aufeinander, mit dem besseren Ende für Linz (2:1).

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Salzburg wählte beim Playoff-Pick Fehérvár als Gegner aus. Der amtierende Meister gewann alle vier Saisonduelle und gab dabei keinen einzigen Punkt ab. Durch die Niederlage im letzten Aufeinandertreffen vor wenigen Tagen – in der letzten Runde des Grunddurchgangs – rutschten die Ungarn sogar aus den Top-6. Zudem entschieden die Red Bulls auch die bisherigen drei Playoff-Serien für sich (2019: 4:2, 2022: 4:0, 2023: 4:0). Fehérvár reist jedoch mit einem großen Erfolgserlebnis nach Salzburg: Am Freitag setzten sie sich im entscheidenden Pre-Playoff-Spiel gegen Wien knapp mit 3:2 durch. Ein Weiterkommen gegen Salzburg wird für die Ungarn jedoch eine schwierige Aufgabe, denn die Red Bulls konnten bislang 81 Prozent ihrer Playoff-Serien gewinnen – der absolute Höchstwert aller Teams der win2day ICE Hockey League. Fehérvár steht zum insgesamt neunten Mal im Viertelfinale. Bislang war auch stets in dieser Runde Endstation, außer 2022, als sie es bis ins Finale schafften, in dem sie Salzburg mit 0:4 unterlagen.

EC-KAC – HC Pustertal

Regular Season-Champion EC-KAC hatte das erste Pickrecht und entschied sich für den HC Pustertal als Gegner. Der Tabellenneunte des Grunddurchgangs qualifizierte sich durch einen 2:0-Seriensieg in den Pre-Playoffs gegen Ljubljana zum bereits dritten Mal in vier Saisonen für das Viertelfinale der ICE Hockey League. In der vergangenen Saison trafen beide Teams sogar im Halbfinale aufeinander, damals setzte sich Klagenfurt klar mit 4:0 durch. Es war die bislang einzige Playoff-Serie zwischen beiden Mannschaften. In dieser Saison konnten beide Teams je zwei Begegnungen für sich entscheiden. Insgesamt absolvierte Pustertal bislang vier Playoff-Serien und konnte davon zwei gewinnen. Der KAC liegt in dieser Statistik hinter Salzburg auf Platz zwei (67 Prozent) und musste sich bislang in lediglich 15 von 46 Serien geschlagen geben.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV

Im Viertelfinale stehen sich zudem Bozen und Villach gegenüber. Die Südtiroler hatten beim Pick noch zwei Möglichkeiten und entschieden sich für den VSV als Viertelfinal-Gegner. Bozen gewann die ersten drei Aufeinandertreffen in dieser Saison – eines davon im Shootout. Die Villacher schlugen im letzten Duell mit einem Sieg zurück. Bislang gab es zudem zwei Playoff-Serien zwischen diesen beiden Teams, die jeweils an die Bozner gingen. 2014 setzten sich die „Füchse“ im Halbfinale mit 3:1 durch, und kürten sich in der Folge erstmals zum Champion. In der vergangenen Spielzeit war Bozen im Viertelfinale mit 4:1 siegreich. Im Halbfinale unterlagen sie schließlich Salzburg in einem dramatischen Entscheidungsspiel mit 2:3 nach Verlängerung.

win2day ICE Hockey League:

Sonntag, 02.03.2025 | Viertelfinale 1:

16.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Nothegger, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 0:0

17.30 Uhr: EC-KAC – HC Pustertal

Referees: OFNER, STERNAT, Bärnthaler, Muzsik. | >> live.ice.hockey & DAZN Italia <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 0:0

17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

Referees: HRONSKY, SMETANA, Konc, Puff. | >> PULS 24 & JOYN <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 0:0

18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: NIKOLIC K., SEEWALD E., Mantovani, Pardatscher. | >> live.ice.hockey <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 0:0