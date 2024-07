Auftakt-Sieg für Judo-Medaillenanwärterin Polleres

Von: apa

Michaela Polleres, Olympia-Zweite von 2021, hat ihre Auftakthürde in der Champ-de-Mars-Arena vor dem Pariser Eiffelturm gemeistert. Die Judokämpferin der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm setzte sich am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde gegen die Britin Katie-Jemima Yeats-Brown mit Waza-ari durch. Polleres hatte dabei zuvor Glück und entging einer dritten Strafe wegen Untätigkeit ganz knapp.

Nächste Gegnerin ist die Französin Marie Eve Gahie, derzeit auf Platz sieben der Weltrangliste und damit vier Positionen hinter Polleres sowie WM-Zweite.