Auftaktsieg für Polcanova bei Millionen-Turnier in Macau

Von: apa

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova ist erfolgreich ins mit einer Million US-Dollar dotierte ITTF-Weltcup-Turnier von Macau gestartet. Die 30-jährige Linzerin besiegte am Dienstag zum Auftakt der Gruppenphase in der zu China gehörenden Glücksspielmetropole Lokalmatadorin Seak Hui Li glatt mit 4:0 (6,4,2,0) und ließ ihrer Gegnerin nur ein Dutzend Punkte. Am Mittwoch spielt Polcanova gegen die Ägypterin Hana Goda um den Gruppensieg bzw. Aufstieg ins Achtelfinale.