Aurer Sportschützen bei Target Sprint erfolgreich

Auer/L’Aquila – Dass Target Sprint (Kombination aus dreimal 400 Meter Laufen und zweimal Schießen auf Klappscheiben) in Auer erfolgreich praktiziert wird, konnte am vergangenen Wochenende wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden.

Beim Finale der italienischen Meisterschaften in L’Aquila konnten die Unterlandler am Samstag bei der heuer zum ersten Mal ins Programm aufgenommenen Single-Mixed-Staffel glänzen und den Titel nach Auer holen. Newcomerin Sophia Göller und „Altmeister“ Georg Unterpertinger waren eine unschlagbare Kombination und verwiesen die Mannschaften aus Ravenna und Lucca auf die Plätze.

Am Sonntag standen die Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Julian Acler schaffte es in der Kategorie Schüler nicht ganz aufs Treppchen, erlangte jedoch bei seiner ersten Italienmeisterschaft den ausgezeichneten vierten Platz. Daniel Gruber konnte sein Talent bei den Zöglingen wieder einmal unter Beweis stellen. In einem Spannenden Wettkampf mit einigen Positionswechseln vor allem am Schießstand erreichte Daniel als Zweitplatzierter das Ziel.

Den dritten Platz in dieser Kategorie sicherte sich Michele Sciarillo, der für die Sektion Kaltern an den Start geht, jedoch in Auer trainiert. Bei den Zöglingen weilblich setzte Sophia Göller die Maßstäbe, nach einer ersten ausgeglichenen Laufrunde konnte sich Sophia am ersten Schießstand von ihren Gegnerinnen absetzen und sicherte sich nach einem souverän kontrollierten Rennen den Italienmeistertitel.

Bei den Herren waren Topfavorit Georg Unterpertinger und Mannschaftskollege Claudio Vendemiati am Start. Bei starkem Regen setzte sich Georg Unterpertinger am ersten Schießstand bereits von seinen Gegnern ab und trotz eines Sturzes in der zweiten Laufrunde konnte er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Claudio Vendemiati kämpfte lange Zeit um die Bronzemedaille, schrammte schlussendlich jedoch knapp daran vorbei und beendete den Wettkampf auf Rang vier.