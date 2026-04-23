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Julia Grabher verlor glatt in zwei Sätzen

Aus in Madrid: Grabher chancenlos gegen Fernandez

Donnerstag, 23. April 2026 | 20:00 Uhr
Julia Grabher verlor glatt in zwei Sätzen
APA/APA/BARBARA GINDL/Archiv/BARBARA GINDL
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Von: apa

Julia Grabher ist in der 2. Runde des WTA-1000-Tennisturniers in Madrid ausgeschieden. Die Vorarlbergerin war am Donnerstag im Duell mit der favorisierten Kanadierin Leylah Fernandez chancenlos und unterlag der Weltranglisten-25. glatt 2:6,3:6. Grabher hatte damit auch im dritten Vergleich mit Fernandez, die in Madrid an Nummer 24 gesetzt ist, das Nachsehen. Die ÖTV-Spielerin dürfte im Ranking, wo sie derzeit auf Platz 107 geführt wird, nun einige Positionen verlieren.

Wie schon in ihrer Erstrundenpartie gegen die Spanierin Paula Badosa hatte Grabher bei dem 8,23-Mio.-Euro-Event bei eigenem Service keine leichte Zeit, nahezu jedes ihrer Aufschlagspiele war umkämpft. So kassierte die 29-Jährige im ersten Durchgang zwei Breaks, das zweite war gleichbedeutend mit dem Satzverlust. Im zweiten Durchgang nahm Grabher Fernandez das Service zum 1:0 ab, nur um gleich selber zweimal in Folge den Aufschlag zu verlieren. Nach 1:14 Stunden war der Ausflug der Österreicherin auf den Madrider Sandplatz beendet.

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