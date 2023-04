Ausgezeichnete Ergebnisse für die Reiterinnen des Reitclub Wiesen

Sommacampagna/Verona – Ende März fand in Verona die erste Etappe der Brenner Tour 2023 statt, bei der die Reiterinnen des Reitclub Wiesen einmal mehr auf sich aufmerksam machten.

Hannah Steckholzer bewies einmal mehr ihr Talent und konnte in drei Bewerben aufs höchste Treppchen des Podests steigen. Steckholzer gewann zusammen mit ihrem Pferd Kokosnuss zweimal den Bewerb über 125cm sowie die Kategorie über 130cm.

Bettina Hochrainer und ihr Cooper VA belegten den 6. Rang in der Kategorie C125cm sowie den 8. Platz über 130cm. Dazu kommt ein 6. Rang in der Prüfung über 115cm.

Jasmin Troger und ihr Pferd Lenny Levito ließen bei ihrem ersten Start in dem Bewerb über 120cm sofort mit einem 2. Platz aufhorchen. Dazu kommt der 8. Rang in der Springprüfung über 115cm.

Weiter geht es für die Mitglieder des Reitclub Wiesen Anfang Mai mit einem weiteren Turnier in Verona. Für Hannah Steckholzer ist dieses Turnier die Vorbereitung für das prestigeträchtige internationale CSIO Turnier vom 24. bis zum 28. Mai auf der Piazza di Siena in Rom. Dort wird die 14 Jährige im Rahmen des Regionen-Cups mit dem Landeskader für Südtirol an den Start gehen.