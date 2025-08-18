Außerordentlicher Erfolg für die Landesmeisterschaften 2025

Von: luk

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich Bruneck in das pulsierende Herz des Südtiroler Beachvolleyballs und war Gastgeber der Landesmeisterschaften 2025. Hunderte von Fans aus der ganzen Provinz belebten die Plätze der Pustertaler Stadt und sorgten für drei unvergessliche Tage im Zeichen von Sport und Spaß.

Das Turnier verzeichnete mit 226 angemeldeten Mannschaften Rekordzahlen und übertraf damit erneut die Vorjahre. Ein Ergebnis, das die wachsende Begeisterung für den Raiffeisen Beachcup und das unermüdliche Engagement der SSV Bruneck Volleyball für den Beachvolleyballsport in Südtirol belegt.

Während der Preisverleihung grüßten und unterstützten verschiedene Persönlichkeiten die Athleten: Klaus Reichegger, Präsident von AVIS Pustertal, Grittner Andreas, Geschäftsführer von FINSTRAL, Peter Paul Hofer, Landespräsident von AVIS, Tania Cappellari, Präsidentin des SSV Bruneck, Doris Staffler, Vizepräsidentin des VSS, und Bruno Wolf, Bürgermeister von Bruneck. Am Samstag und Sonntag war auch der Beach- Repräsentant des FIPAV, Giorgio De Grandi, anwesend.

Besonders bemerkenswert ist die hohe Beteiligung junger Spieler: Nicht weniger als 169 Juniorenmannschaften nahmen an dem Turnier teil und bestätigten damit die Vision des Raiffeisen Beachcups, junge Menschen für Beachvolleyball zu begeistern und ihnen Möglichkeiten zum Wachstum und zum Austausch zu bieten. An dem Turnier nahmen auch nationale und internationale Athleten teil, darunter Theo Hanni und Michael Burgmann, die zur italienischen Beachvolleyball-Nationalmannschaft gehören, sowie Berger Martin, Volleyballspieler der Serie A2.

Ergebnisse der Endspiele

Kategorie Männer

Hanni Theo und Stolzlechner Michael wurden Landesmeister, nachdem sie im Finale Berger Martin und Gröber Markus in einem spektakulären Spiel mit 2:1 (15:10/12:15/11:09) besiegten.

Der dritte Platz ging an Zöschg Laurin und Berger Thomas, die mit 2:1 gegen Blasbichler Simon und Burgmann Michael mit 15:17/15:13/12:10 siegten.

Kategorie Frauen

Seeber Eva und Burgmann Anja bestätigten ihren Landesmeistertitel und besiegten Lüfter Ines und Weithaler Lea mit 2:0 (15:11, 20:18).

Auf den dritten Platz des Podiums kletterten Obletter Lena und Riva Sarah, die sich mit 2:1 gegen Pasquazzo Annalena und Jenegger Selina (15:08/08:15/11:09) durchsetzten.

Die Jugendkategorien sorgten für Spannung und Spiele auf höchstem Niveau und stellten damit den Wert der Arbeit der lokalen Sportvereine unter Beweis. Die Zukunft des Beachvolleyballs in Südtirol ist vielversprechend, und der Raiffeisen Beachcup wird auch weiterhin ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum dieser Sportart sein.

Die Zukunft des Beachvolleyballs in Südtirol ist vielversprechend, und der Raiffeisen Beachcup wird auch weiterhin ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum dieser Sportart sein.