Austria-Frauen gewinnen Europa-Cup-Hinspiel bei Anderlecht

Von: apa

Fußball-Vizemeister Austria Wien hat im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des Women’s Europa Cup beste Karten. Die Wienerinnen feierten am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel im Burgemeester Van de Wielestadion in Deinze bei RSC Anderlecht aufgrund eines späten Treffers von “Jokerin” Almedina Sisic (86.) einen 1:0-Erfolg und haben damit am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in der Generali-Arena alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Im Viertelfinale wartet auf die Siegerinnen wohl Young Boys Bern. Der Schweizer Meister entschied das erste Spiel bei Sparta Prag auswärts mit 3:0 für sich und kann damit fast schon mit der Runde der letzten acht planen. Die Viertelfinalduelle finden Mitte Februar 2026 statt.

Kontertaktik war erfolgreich

Austria-Trainer Stefan Kenesei hatte im Vorfeld betont, sich eine gute Ausgangsposition schaffen zu wollen und setzte auf dem Weg dorthin auf eine Kontertaktik. Belgiens Vizemeister machte das Spiel, kam einige Male gefährlich in die Nähe des Strafraums, aber trotzdem zu keiner Topchance. Von der Austria war in der Offensive erst in einer kurzen Phase vor dem Seitenwechsel etwas zu sehen. Zwei Austrianerinnen verfehlten einen Eckball von Modesta Uka (43.), die selbst zwei Schüsse aufs Tor brachte (44., 45.+1).

Nach Wiederbeginn änderte sich wenig am Spielgeschehen, die Kenesei-Truppe war vor allem darauf bedacht, die Null zu halten und schaffte das trotz neuerlicher Anderlecht-Überlegenheit ziemlich souverän. Vorne vergab Lena Triendl aus sechs Metern die Topchance auf die Führung (79.). Die Kirsche auf die Torte setzten Carina Wenninger und Co. in der Folge aber doch noch. Diesmal landete ein von Triendl gewonnener Ball genau bei Sisic, die zwei Minuten nach ihrer Einwechslung im Strafraum überlegt hoch ins lange Eck traf.

Damit darf mehr als nur davon geträumt werden, dass nach Slavia Prag auch die nächste K.o.-Hürde gemeistert werden kann. Und das bei der ersten Europacup-Teilnahme der national bisher makellosen Wienerinnen überhaupt.