Aktuelle Seite: Home > Sport > Austria verpasst Wende: CoL-Out nach 1:1 gegen Ostrava
Die Austria hatte das Nachsehen

Austria verpasst Wende: CoL-Out nach 1:1 gegen Ostrava

Donnerstag, 14. August 2025 | 22:58 Uhr
Die Austria hatte das Nachsehen
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Die Austria muss die Teilnahme an der Conference League abschreiben. Die Wiener mussten sich in der dritten Quali-Runde im Duell mit Banik Ostrava zu Hause mit einem 1:1 (0:1) begnügen und schieden gegen die Tschechen nach dem 3:4 im Hinspiel aus. Erik Prekop (45.+1) traf kurz vor der Pause per Foul-Elfmeter für die Gäste, die Austria präsentierte sich offensiv dann zu harmlos, um die Wende zu schaffen. Mehr als der Ausgleich durch Philipp Wiesinger (67.) gelang nicht.

Die Violetten hatten angekündigt, nach den jüngsten Rückschlägen wieder ihr “wahres Gesicht” zu zeigen. Trainer Stephan Helm musste aber erneut umstellen. In Abwesenheit des verletzten Aleksandar Dragovic und des erkrankten Johannes Handl wurde in der Abwehr neuerlich umgestellt. Im Angriff agierte Johannes Eggestein von Beginn an, Manprit Sarkaria saß auf der Bank. Banik trat mit derselben Elf wie im Hinspiel an, nachdem die Tschechen am Wochenende Stammkräfte geschont hatten.

Austria sucht die Linie

Die Gäste dachten vor 10.022 Zuschauern – darunter eine starke tschechische Abordnung – nicht daran, das Ergebnis verwalten zu wollen. Schon nach einer Minute tauchte Banik gefährlich im Strafraum der Wiener auf. Die Austria kämpfte in den ersten Minuten um Linie im Spiel, kam aber immer besser in die Begegnung. Eggestein suchte nach einer Viertelstunde erstmals den Abschluss und schoss kurz darauf am langen Eck vorbei. Abubakr Barry verzog außerdem aus guter Position.

Die Partie verlor danach an Tempo, Banik hatte es nicht mehr allzu eilig. Austria-Keeper Samuel Sahin-Radlinger musste bei einem Fernschuss von Michal Kohut abtauchen (32.), von der Austria kam offensiv nun zu wenig. Es fehlten Spritzigkeit und Passgenauigkeit. Als schon alles auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, kassierten die Favoritner noch ein vermeidbares Gegentor. Hakim Guenouche konnte David Buchta nicht halten und griff im Strafraum an dessen Schulter. Der Tscheche fiel, der albanische Referee Juxhin Xhaja zeigte auf den Elferpunkt. Prekop ließ Sahin-Radlinger keine Chance.

Wiesingers Ausgleich reicht nicht

Zündende Ideen waren bei Dominik Fitz und Co. auch nach Seitenwechsel Mangelware. Der ausgepumpte Eggestein machte nach 55 Minuten für Sarkaria Platz. Eine Standardsituation brachte die Austria ins Spiel zurück. Tin Plavotic brachte einen Eckball per Kopf vor das Gehäuse, Wiesinger drückte den Ball mit der Schulter über die Linie.

Mit dem Ausgleich wachten auch die Zuschauer auf den Rängen auf. Die Austria konnte den Schwung aber nicht mitnehmen. Da spielerisch wenig aufging, blieben ruhende Bälle als Hoffnung. Helm brachte frische Kräfte, nahm auch Malone und Fitz aus dem Spiel. Auch sechs Minuten Nachspielzeit und Plavotic als Mittelstürmer brachten nicht den erhofften zweiten Treffer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
97
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
65
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
61
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
47
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
40
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 