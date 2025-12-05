Auswärts beim Tabellenführer: Der FCS zu Gast in Monza

Von: mk

Auswärtsaufgabe beim Tabellenführer: Am Feiertag Mariä Empfängnis – Montag, den 8. Dezember – ist der FC Südtirol in der Lombardei beim Spitzenreiter Monza zu Gast. Die Partie des 15. Spieltags der Serie B wird um 15.00 Uhr im U-Power Stadium ausgetragen.

Nach drei Remis in Folge mussten sich die Weißroten am vergangenen Samstag Avellino im Drusus-Stadion mit 1:0 geschlagen geben. Die Gäste aus Kampanien gingen schon in der zehnten Minute durch Biasci in Führung und hielten diese bis zum Schlusspfiff. Trotz Spielüberlegenheit konnte die Mannschaft von Trainer Castori die kompakte Defensive von Avellino nicht überwinden. In Monza erwartet den FCS am Montag eine weitere äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Zwar konnten die Weißroten fern von Bozen in dieser Saison noch keinen Sieg feiern, dennoch zählen sie – gemeinsam mit Monza und Frosinone – zu den wenigen Teams, die erst eine Auswärtsniederlage hinnehmen mussten. Kapitän Tait und Co rangieren infolge des torlosen Nachholspiels zwischen Juve Stabia und Bari (0:0) aktuell mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 17.

Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren in der Serie A musste Monza am Ende der letzten Saison den Abstieg in die zweite Liga hinnehmen. Der Neustart in der Serie B wurde von einem Eigentümerwechsel begleitet: Becket Layne Ventures übernahm 80 Prozent der Anteile von Fininvest.

Die sportliche Leitung des Teams liegt seit dem Sommer in den Händen von Trainer Paolo Bianco, der in der vergangenen Saison Frosinone zum Klassenerhalt führte. Der 48-jährige Übungsleiter, einst Mitarbeiter von Roberto De Zerbi, bevorzugt ein 3-4-2-1-System und kann weitgehend auf den Kern des letztjährigen Serie A-Kaders zurückgreifen.

Nach einem ausgeglichenen Start – zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen in den ersten sechs Begegnungen – setzte Monza ab Oktober zu einer beeindruckenden Serie an und feierte sieben Siege in Folge. Erst am letzten Spieltag musste sich der Tabellenführer in Castellammare di Stabia mit einem Unentschieden begnügen.

Mit der stabilsten Defensive der Liga (gemeinsam mit Modena) präsentiert sich Monza besonders heimstark: Sechs der bisher sieben Begegnungen im U-Power Stadium wurden gewonnen.

Gegen den FC Südtirol muss Bianco auf Flügelspieler Birindelli verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Zudem fehlten neben den Langzeitverletzten Antov und Forson zuletzt Verteidiger Brorsson, die Mittelfeldspieler Colpani und Galazzi sowie Angreifer Caprari.

Der Kader von Monza ist mit zahlreichen Spielern von internationalem Format besetzt. Zu den prominentesten und leistungsstärksten Akteuren der „Brianzoli“ zählt Dany Mota, der in der laufenden Saison bereits vier Treffer und zwei Vorlagen verbuchen konnte. Der 27-jährige Portugiese, meist als hängende Spitze eingesetzt, trägt seit Jänner 2020 das Trikot von Monza und kam seither auf 183 Einsätze und 39 Tore.

Ebenso torgefährlich zeigt sich sein Sturmkollege Agustín Álvarez. Der 24-jährige Uruguayer, vormals für Sassuolo und Sampdoria aktiv, traf in der laufenden Meisterschaft bereits drei Mal. Nach einer Verletzungspause kehrte er in den letzten beiden Ligaspielen in die Startelf zurück.

Kapitän der Mannschaft ist Matteo Pessina, ein wahrer „Monzese“, der dem Club trotz Abstieg treu geblieben ist. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hat 185 Serie A-Partien hinter sich und erzielte dabei 21 Tore. 2021 war er zudem Teil des italienischen Kaders bei der Europameisterschaft und wirkte mit seinen Treffern gegen Wales und Österreich entscheidend am Titelgewinn mit.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Monza und dem FC Südtirol wird von Herrn Giovanni Ayroldi aus der Sektion Molfetta geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Paolo Bitonti (Bologna) und Gilberto Laghezza (Mestre) sowie der vierte Offizielle Dario Madonia (Palermo). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Marco Monaldi (VAR; Macerata) und Matteo Gariglio (AVAR; Pinerolo).