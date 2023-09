Auswärtsspiele für die Top-Vier

Bozen – In der Alps Hockey League stehen in den kommenden beiden Tagen acht Partien auf dem Programm. Die aktuell bestplatzierten vier Mannschaften spielen jeweils auswärts, Tabellenführer Sterzing ist bei Gröden zu Gast. Alle Partien gibt es im Livestream auf valcome.tv.

Alps Hockey League:

Sa, 30.09.2023, 18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – EHC Lustenau

Referees: BULOVEC, WUNTSCHEK, Arlic, Bergant | >> valcome.tv <<

Lustenau gastiert im einzigen Freitagsspiel der Alps Hockey League in Jesenice. Nur einen Tag später spielen die Vorarlberger bei Celje. Der Liga-Neuling wartet nach vier Partien noch auf den ersten Punktgewinn. Mit drei erzielten Toren stellen die Slowenen die bislang schwächste Offensive. Lustenau verbuchte hingegen schon zwei Siege, auswärts mussten sich die „Löwen“ in Zell am See knapp geschlagen geben.

Sa, 30.09.2023, 19.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: KUMMER, SCHAUER, Eisl, Telesklav | >> valcome.tv <<

Kitzbühel startete fulminant in die neue Saison. Die Tiroler waren der erste Tabellenführer und gewannen auch am zweiten Spieltag. Nach den Niederlagen in Lustenau und Klobenstein will die Mannschaft von Headcoach Marco Pewal nun in die Siegesspur zurückzukehren. Unterland steht nach vier Runden mit drei Siegen im Gepäck auf Platz drei. Die bis dato einzige Niederlage setzte es für die “Cavs” am Donnerstag daheim gegen die Steel Wings Linz (3:4 SO). Mit Aleksi Käryä und Miro Markklua, die jeweils neun Scorerpunkte haben, befinden sich zwei Unterland-Akteure in den Top-Drei der Scorerwertung.

Sa, 30.09.2023, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – EK Die Zeller Eisbären

Referees: HLAVATY, SCHWEIGHOFER, Legat, Preiser | >> valcome.tv <<

Zell am See gewann auch sein viertes Saisonspiel, die Salzburger feierten am Donnerstag ein Shutout in Cortina. Nun bekommt es der Tabellenzweite auswärts mit dem KAC Future Team zu tun. Die jungen Kärntner präsentieren sich bislang als äußert konkurrenzfähige Mannschaft, die beim 5:2 gegen Bregenzerwald auch den bislang einzigen Saisonsieg verbuchte. Von acht AHL-Duellen in Klagenfurt gewann Zell am See sechs. Im Eisbären-Lineup werden erneut Berger und Artner fehlen.

Sa, 30.09.2023, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – Steel Wings LINZ AG

Referees: BROCK, MEIXNER, Hesina, Kanyo | >> valcome.tv <<

Während die Steel Wings beim Shootout-Sieg in Neumarkt den ersten Saisonerfolg feierten, warten die Juniors noch auf ein Erfolgserlebnis. Der Halbfinalist der letzten Saison startete mit vier Niederlagen, drei Partien gingen äußerst knapp verloren. Die Salzburger haben alle vier bisherigen AHL-Heimspiele gegen Linz klar gewonnen. Den Oberösterreichern ist dabei noch kein Treffer gelungen, die Tordifferenz lautet 28:0.

Sa, 30.09.2023, 19.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: HOLZER, STEFENELLI, Jäger, Pace | >> valcome.tv <<

Der Blick auf die Tabelle könnte aus Sicht von Gröden und Sterzing nicht unterschiedlicher sein. Das Team aus Wolkenstein verlor vier Mal, holte am Mittwoch zumindest den ersten Punkt. Die Wipptal Broncos Weihenstephan übernahmen hingegen am Donnerstag die Tabellenführung, sie halten nach vier Partien beim Punktemaximum – und mussten als einziges Team der Alps Hockey League noch keinen Zähler abgeben. Gröden gewann fünf seiner letzten sechs Heimspiele gegen Sterzing.

Sa, 30.09.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher

Referees: EGGER, PIRAS, Abeltino, Wiest | >> valcome.tv <<

Cortina und Meran haben jeweils zwei von vier Saisonspielen gewonnen. Während die Südtiroler am Donnerstag ein Shutout (5:0 gegen Meran) feierten, blieb Cortina zu Hause gegen Zell am See ohne Torerfolg. In der Alps Hockey League standen sich die Teams bislang vier Mal gegenüber, der AHL-Vizemeister gewann drei Mal.

So, 01.10.2023, 17.30 Uhr: EC Bregenzerwald – SHC Fassa Falcons

Referees: RUETZ, STEFENELLI, Cristeli, Jäger | >> valcome.tv <<

Der EC Bregenzerwald hat mit drei Siegen aus vier Spielen einen starken Saisonstart hingelegt. Der kommende Gegner aus Fassa hält aktuell bei sechs Punkten. Die Italiener stellen mit Sebastian Selin den besten Torschützen der bisherigen Spielzeit, der Schwede hält bei fünf Toren. Die bisherigen Aufeinandertreffen in Dornbirn waren stets abwechslungsreich, die Gastgeber gewannen fünf von neun Duellen.

So, 01.10.2023, 18.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Referees: FAJDIGA, MOIDL, Arlic, Moidl | >> valcome.tv <<

Jesenice trifft am Freitag zu Hause auf Lustenau. Am Sonntag empfängt der amtierende Meister die Rittner Buam. Die Südtiroler gingen bislang drei Mal als Sieger vom Eis, einzig in Cortina zogen sie im Penaltyschießen den Kürzeren. Die Slowenen gewannen die letzten neun Heimspiele gegen Ritten.

Am Sonntag stehen sich nicht nur zwei Top-Teams gegenüber, die Partie ist auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Denn der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf wird an den Fonds für die medizinische Behandlung von Aleš Kranj gehen. Der ehemalige slowenische Eishockeyspieler ist an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Um das Fortschreiten der Krankheit einzudämmen oder gar die Krankheit zu heilen, kämpft Aleš’ Familie um eine Therapieplatz in einer Klinik in den USA.

Da die Kosten dafür sehr hoch sind, hat die Familie auch ein Spendenkonto eingerichtet – und bittet die Hockey-Family um Unterstützung: www.gofundme.com/f/help-heal-als.