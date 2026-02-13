Aktuelle Seite: Home > Sport > AVS Open Freeridedays 2026 wieder gut gebucht
AVS Open Freeridedays 2026 wieder gut gebucht

Freitag, 13. Februar 2026 | 09:23 Uhr
Von: Ivd

Bozen – 88 junge Sportler haben sich auch heuer wieder an den AVS Open Freeridedays beteiligt. 55 von ihnen haben sich dabei zum ersten Mal mit Lawinenkunde auseinandergesetzt. Insgesamt gab es vier Kurse in drei Skigebieten.

Eines der Erfolgsprojekte der AVS-Jugend, die Open Freeridekurse, wurde auch heuer wieder angeboten. In diesem Jahr waren es wohl aufgrund des Schneemangels – sei es bei der Anmeldung als auch bei Kursbeginn – zwar weniger als in anderen Jahren., dennoch waren viele junge Variantenfahrer bereit, sich im Sinne der eigenen Sicherheit und der Verantwortung gegenüber anderen Personen ausbilden zu lassen. Das ist für den AVS der Beweis dafür, wie wichtig und notwendig diese Präventionsarbeit ist.

Der Alpenverein hat sich Präventionsarbeit für jegliche Art des Bergsports auf die Fahnengeschrieben. Mit dem Freeride-Projekt leistet die AVS-Jugend seit über 15 Jahren entscheidende Präventionsarbeit unter jungen Alpinsportlern. 88 junge Freeskier und Snowboarder haben im Jänner 2026 die Freeridedays genutzt, um sich wichtiges Wissen über das Unterwegs sein außerhalb der Piste anzueignen und sicherer unterwegs zu sein. 55 von ihnen haben erstmals einen solchen Kurs besucht, 33 haben ihr Lawinen-Wissen aufgefrischt. 15 Bergführer haben sie in den Skigebieten Klausberg, Schnals und Ladurns begleitet und ihnen Basiswissen vermittelt.

Die AVS Open Freeridedays sind landesweit die einzigen Lawinenpräventionskurse dieser Art. Seit den ersten AVS-Freeridekursen im Jahr 2009 in Südtirol haben über 1.000 junge Freeskier und Snowboarder diese von Südtiroler Bergführer geleiteten Kurse genutzt. „Mit den Freeridedays wollen wir weiterhin junge Wintersportler sensibilisieren, den jungen Menschen Wissen mit auf den Weg geben und ihnen verantwortungsbewusstes Handeln vermitteln“, sagt Anna Bernard, Leiterin des AVS-Referats für Jugend und Familie.

Die Open Freeride Days werden von Panorama Diffusion mit der Marke arva und dem Amt für Jugendarbeit des Landes unterstützt.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

