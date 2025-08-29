Aktuelle Seite: Home > Sport > Ayuso mit nächstem UAE-Sieg bei Vuelta – Gall Gesamt-10.
Gall hält sich weiter im Topbereich

Ayuso mit nächstem UAE-Sieg bei Vuelta – Gall Gesamt-10.

Freitag, 29. August 2025 | 18:04 Uhr
Gall hält sich weiter im Topbereich
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Von: apa

Nach dem Australier Jay Vine am Donnerstag hat auch am Freitag bei der Vuelta a Espana ein Fahrer vom UAE Team einen Tagessieg gefeiert. Der Spanier Juan Ayuso kam auf dem 188 Kilometer langen Teilstück von Andorra la Vella nach Cerler solo ins Ziel und distanzierte den zweitplatzierten Italiener Marco Frigo um 1:15 Minuten. Felix Gall hatte einen Rückstand von 2:35 Minuten, er sprintete zu Platz elf und konnte sich gesamt auf Position zehn leicht nach vor schieben.

“Es war ein superlanger Tag, ich habe mich wieder ganz gut gefühlt, am Schlussanstieg ist nicht wirklich was passiert, der Tagessieg ist an die Fluchtgruppe gegangen, demnach war es kontrollierter hinten”, resümierte Österreichs Aushängeschild. Das Feld habe “zwei schwere Tage” hinter sich gebracht. “Ich bin zufrieden mit meiner Form”, betonte der 27-Jährige. In der Gesamtwertung fehlen ihm 2:58 Minuten auf den 30-jährigen Norweger Torstein Träen, der seine tags zuvor eroberte Führung erfolgreich verteidigte.

Dem zweitplatzierten Tour-Favoriten Jonas Vingegaard, der zeitgleich mit Gall ins Ziel kam, fehlen 2:33 Minuten auf den Spitzenreiter. Ayuso war am Donnerstag weit zurückgefallen, deshalb reagierten die Topfahrer auch nicht ernsthaft auf die Flucht des UAE-Co-Kapitäns, der sich auf dem letzten Anstieg absetzen konnte. Dem UAE-Team, das über den 76. Saisonsieg jubelte, gehört auch Felix Großschartner an, der die Freitag-Etappe mit einem Rückstand von mehr als 17 Minuten als 97. beendete. Am Samstag folgt eine hügelige Etappe, über 163,5 Kilometer geht es von Monzon nach Saragossa.

