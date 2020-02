„Azzurri“ werden bei Mixed-Staffel Zweite

WM in Antholz

Antholz – Was für Start in die Heim-WM, die im Bbiathlon-Stadion in Antholz über die Bühne geht. Die heimische Mixed-Staffel holte zum Auftakt die Silbermedaille und hat damit schon Geschichte geschrieben, berichtet SportNews.bz.

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer und Dominik Windisch zählten schon im Vorfeld zu den zu den Favoriten.

Dass die Azzurri aber dermaßen stark abschnitten, rief bei Zuschauern und Fans pure Begeisterung hervor. Das Quartett musste sich nur den Norwegern geschlagen geben.

Die heutige Silber-Medaille ist die erste Medaille für Südtiroler bei einer Heim-Weltmeisterschaft in Antholz.