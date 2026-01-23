Babinsky Dritter bei Odermatt-Sieg im Kitzbühel-Super-G

Von: apa

Der Schweizer Skistar Marco Odermatt hat seinen Vorjahreserfolg im Kitzbühel-Super-G wiederholt. Der 28-jährige Führende im Gesamtweltcup triumphierte am Freitag in 1:08,41 Minuten hauchdünn vor seinem Landsmann Franjo von Allmen (+0,03). Stefan Babinsky fuhr wie in Wengen auf das Podest, nach zuletzt Rang zwei gab es diesmal Platz drei (0,25). Der viertplatzierte Raphael Haaser (0,33) verpasste die Top drei aufgrund eines Fehlers, Vincent Kriechmayr (0,44) wurde Siebenter.

Für Odermatt war es Weltcupsieg Nummer 53, 17 davon im Super-G. Babinsky präsentiert sich genauso kurz vor den Olympischen Spielen in Italien in bester Form, er fuhr allerdings erst zum zweiten Mal in seiner Karriere unter die ersten drei. Am Samstag folgt mit der Abfahrt (11.30 Uhr/live ORF1) der Höhepunkt des traditionellen Kitzbühel-Wochenendes.