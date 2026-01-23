Aktuelle Seite: Home > Sport > Babinsky Dritter bei Odermatt-Sieg im Kitzbühel-Super-G
Babinsky fuhr zum 2. Mal in seiner Karriere auf das Podest

Babinsky Dritter bei Odermatt-Sieg im Kitzbühel-Super-G

Freitag, 23. Januar 2026 | 13:03 Uhr
Babinsky fuhr zum 2. Mal in seiner Karriere auf das Podest
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Der Schweizer Skistar Marco Odermatt hat seinen Vorjahreserfolg im Kitzbühel-Super-G wiederholt. Der 28-jährige Führende im Gesamtweltcup triumphierte am Freitag in 1:08,41 Minuten hauchdünn vor seinem Landsmann Franjo von Allmen (+0,03). Stefan Babinsky fuhr wie in Wengen auf das Podest, nach zuletzt Rang zwei gab es diesmal Platz drei (0,25). Der viertplatzierte Raphael Haaser (0,33) verpasste die Top drei aufgrund eines Fehlers, Vincent Kriechmayr (0,44) wurde Siebenter.

Für Odermatt war es Weltcupsieg Nummer 53, 17 davon im Super-G. Babinsky präsentiert sich genauso kurz vor den Olympischen Spielen in Italien in bester Form, er fuhr allerdings erst zum zweiten Mal in seiner Karriere unter die ersten drei. Am Samstag folgt mit der Abfahrt (11.30 Uhr/live ORF1) der Höhepunkt des traditionellen Kitzbühel-Wochenendes.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
134
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
67
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
46
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
32
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 