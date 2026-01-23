Aktuelle Seite: Home > Chronik > Geklonte Behördennummern: Ortspolizei Eppan warnt vor Telefonbetrug
Schon erheblicher Schaden entstanden

Geklonte Behördennummern: Ortspolizei Eppan warnt vor Telefonbetrug

Freitag, 23. Januar 2026 | 13:15 Uhr
Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus
APA/APA (dpa/Archiv)/Julian Stratenschulte
Von: luk

Eppan – Die Ortspolizei Eppan warnt die Bevölkerung vor aktuellen Betrugsversuchen am Telefon. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Anrufe gemeldet, bei denen sich unbekannte Personen als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen ausgeben.

Dabei nutzen die Betrüger laut Ortspolizei auch geklonte Telefonnummern. Auf dem Display der Angerufenen scheinen dann offizielle Telefonnummern von Polizei, Carabinieri oder Behörden auf, obwohl der Anruf tatsächlich von Kriminellen stammt. Ziel der Anrufe ist es, an persönliche Daten, Bankinformationen oder Geld zu gelangen.

Ortspolizei Eppan

Die Anrufer treten dabei laut Angaben der Ortspolizei professionell und seriös auf, sprechen Italienisch ohne erkennbaren fremden Akzent und setzen ihre Opfer unter Druck. Häufig werden angebliche Strafverfahren, Fehlüberweisungen oder dringende behördliche Forderungen vorgetäuscht. Es seien bereits erhebliche Geldsummen überwiesen worden.

Die Ortspolizei betont ausdrücklich, dass Polizeibeamte niemals telefonisch Geld oder sensible persönliche Daten verlangen. Amtspersonen würden im Bedarfsfall persönlich erscheinen.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei verdächtigen Anrufen keine persönlichen Daten, Passwörter oder Bankinformationen weiterzugeben und keinerlei Überweisungen vorzunehmen.

Im Zweifelsfall sollte das Gespräch beendet und die Polizei über den Vorfall informiert werden. Zudem empfiehlt die Ortspolizei, die Echtheit eines Anrufs selbstständig über offizielle Kanäle zu überprüfen.

Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Anrufen können laut Ortspolizei dazu beitragen, weitere Betrugsfälle zu verhindern.

Bezirk: Überetsch/Unterland

