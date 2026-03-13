Portugal senkt wegen hoher Preise erneut Kraftstoffsteuer

Von: APA/AFP

Die portugiesische Regierung gewährt wegen der hohen Spritpreise eine weitere Woche Steuerrabatte auf Kraftstoffe. Die Kraftstoffsteuer werde temporär gesenkt, was “eine reale Ersparnis von 1,8 Cent pro Liter bei Diesel und 3,3 Cent pro Liter bei Benzin” bedeute, erklärte das Finanzministerium am Freitag.

Die Regierung in Lissabon hatte bereits in der vergangenen Woche von einem Mechanismus Gebrauch gemacht, der eine Anpassung der Kraftstoffsteuer vorsieht, wenn der Preisanstieg gegenüber den Durchschnittspreisen der Vorwoche mehr als zehn Cent pro Liter beträgt. Der Steuerrabatt galt bisher nur für Diesel, dessen Durchschnittspreis deutlich stärker gestiegen war.

Portugal hatte dieses Instrument bereits 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angewandt. Ein Regierungssprecher räumte nun allerdings ein, dass die Regierung kein grünes Licht aus Brüssel für die erneute Anwendung erhalten habe. “Wir gewähren diesen Rabatt, weil er notwendig ist, trotz der wiederholten Hinweise der Europäischen Kommission und ihrer Aufforderungen, darauf zu verzichten”, sagte er.