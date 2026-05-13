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Polizei ermittelt in Bozen

Streit endet blutig: Tiefe Schnittwunde im Gesicht

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 16:17 Uhr
Polizei - Bozen
Quästur
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Von: mk

Bozen – Am Marcella-Casagrande-Platz in Bozen ist am Dienstagnachmittag ein Streit eskaliert – mit blutigen Folgen. Die Polizei musste einschreiten.

Wie mehrere Medien berichten, waren in die Auseinandersetzung drei Männer mit Migrationshintergrund verwickelt. Die lautstarke Diskussion artete rasch zu einem Handgemenge aus.

Ersten Erhebungen zufolge soll einer der Männer die beiden anderen physisch attackiert und darauf die Flucht ergriffen haben. Die beiden Verletzten mussten ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Einer der Männer soll tiefe Schnittwunden im Gesicht davongetragen haben, der zweite Mann wurde weniger schwerwiegend verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und versucht, das Motiv für den Angriff zu ermitteln.

Bezirk: Bozen

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