Streit endet blutig: Tiefe Schnittwunde im Gesicht

Von: mk

Bozen – Am Marcella-Casagrande-Platz in Bozen ist am Dienstagnachmittag ein Streit eskaliert – mit blutigen Folgen. Die Polizei musste einschreiten.

Wie mehrere Medien berichten, waren in die Auseinandersetzung drei Männer mit Migrationshintergrund verwickelt. Die lautstarke Diskussion artete rasch zu einem Handgemenge aus.

Ersten Erhebungen zufolge soll einer der Männer die beiden anderen physisch attackiert und darauf die Flucht ergriffen haben. Die beiden Verletzten mussten ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Einer der Männer soll tiefe Schnittwunden im Gesicht davongetragen haben, der zweite Mann wurde weniger schwerwiegend verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und versucht, das Motiv für den Angriff zu ermitteln.