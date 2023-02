Badminton A-Serie: SSV Bozen debütiert mit drei Siegen

Bozen – Der SSV Bozen ist der einzige Südtiroler Verein, der beim Konzentrationswochenende, das in Mals im Vinschgau stattfand und bei dem alle 10 Mannschaften der höchsten Spielklasse zusammenkamen, ohne Niederlage blieb.

Am Ende des ersten Spiels gegen die Mannschaft aus Palermo (ASD Città di Palermo BC) gelang es der Mannschaft des SSV Bozen, ein sicheres Ergebnis (5/0) zu erzielen, indem sie die Strategie wählte, ihre Erfahrung gegen eine der Mannschaften, die in der letzten Saison um den Klassenerhalt kämpften, einzubringen und dann die Gelegenheit zu nutzen, so viele Punkte wie möglich zu holen.

Im zweiten Spiel, das am Samstagabend stattfand, war ein Team aus der Lombardei (RA System BC Milano) an der Reihe, das schon immer den Ehrgeiz hatte, sich nicht nur für das “Final-Four” zu qualifizieren, sondern auch um den Titel zu kämpfen. Erneut gelang es dem Team aus Bozen, sich mit 3:2 durchzusetzen.

Im dritten Spiel, das am Sonntag stattfand, traf das Team Bozen/SSV Bozen auf die andere Südtiroler Mannschaft (AS

Mals) und entschied das interessanteste Derby der Meisterschaft mit 5/0 für sich! Im Derby zum Saisonauftakt lieferten sich der SSV Bozen und der ASV Mals einen über drei Stunden dauernden Kampf. Nur eines der fünf Spiele wurde im dritten Satz entschieden.

Yasmine Hamza und Frederikke Østergaard eröffneten die Tänze mit einem Zweisatzsieg über Judith Mair und Linda Zetchiri (21:14, 21:15). Im Herrendoppel gewann das Paar Giovanni Greco und David Salutt in drei hart umkämpften Sätzen gegen Iliyan Stoynov und Kevin Strobl mit 18:21, 21:16, 21:19. Dann bezwang die Boznerin Katharina Fink die Vinschgauerin Judith Mair in 2 Sätzen; Spielstand: 21:19, 21:19; Im Herreneinzel hingegen kam es zum Aufeinandertreffen zweier bulgarischer Spieler, bei dem sich Dimitar Yanakiev/SSV Bozen gegen Iliyan Stoynov/ASV Mals in 2 Sätzen durchsetzen konnte (21:17, 21: 10); schließlich endete das Spiel mit dem Sieg der Bozner Mannschaft im gemischten Doppel (bestehend aus Yasmine Hamza und David Salutt), die den Vinschgau (bestehend aus Anna Sofie De March und Kevin Strobl) leicht mit 21:12, 21:14 besiegte.

Die Tabelle:

1. MATEX Marabadminton 16 Punkte;

2. SSV BOZEN 16 Punkte;

3. FARCO Chiari 12 Punkte;

4. RA System BC Milan 11 Punkte;

5. Brescia Sport Più 11 Punkte;

6. ASV Mals 7 Punkte;

7. ASV Überetsch 6 Punkte;

8. Piume d’Argento BC 4 Punkte;

9. Boccardo Novi 4 Punkte;

10. Città di Palermo BC 3 Punkte;

Alle Ergebnisse der 1. Spielrunde in Mals: Tournamentsoftware.com – CIS 2023 – Matches

Nächster Termin: in Chiari/BS (Palazzetto Comunale) am: 4/5 März 2023