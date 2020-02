Bärenstarker FCS in Torlaune

Bozen – Der FC Südtirol präsentiert sich vor heimischem Publikum weiterhin in glänzender Verfassung: Im Rahmen des 24. Spieltags, des fünften der Rückrunde der Serie C (Kreis B), schlagen die Weiß-Roten Arzignano Valchiampo deutlich mit 5:0. Nach der knappen wie unglücklichen Niederlage bei Reggio Audace am vergangenen Montag finden Tait und Co somit sofort wieder in die Erfolgsspur zurück.

Mister Stefano Vecchi muss seine Startelf vor Anpfiff aufgrund einiger kurzfristiger Ausfälle umbauen, die Weiß-Roten agieren im 3-5-1-1-System. Somit entwickelt sich zu Beginn eine umkämpfte und ausgeglichene Partie, doch der FCS schafft es, in Führung zu gehen und mit fortschreitender Spieldauer – Schritt für Schritt und dank einer starken Teamleistung – einen deutlichen und verdienten Erfolg zu konstruieren. Rover eröffnet in Spielminute 26 den Torreigen, als Gigli seinen Gegenspieler antizipiert und somit einen Angriff der Gäste unterbindet. Er legt schnell auf Berardocco, der Beccaro mitnimmt. Letzterer spielt schließlich einen traumhaften Lochpass in den Lauf von Rover, der auf einmal alleine auf Tosi zuläuft und eiskalt ins rechte Eck zur Führung einnetzt. Zwölf Minuten später erhöhen die Weiß-Roten auf 2:0 – Tait legt von der rechten Grundlinie einen klasse Ball in den Rückraum der Abwehr, wo in der Mitte Beccaro angelaufen kommt und ins linke Eck einschiebt.

Kurz nach Wiederanpfiff führt Casiraghi im Rahmen einer einstudierten Eckballvariante den Standard von links kurz aus und bekommt das Leder per Doppelpass wieder zurück. Im Anschluss legt er eine flache Hereingabe in die Mitte, wo Gigli aus dem Rückraum angelaufen kommt und aus unmittelbarer Nähe einschiebt (49.). Kurz darauf legen die Mannen von Mister Vecchi den vierten Treffer nach: Rover wird in der Vorwärtsbewegung freigespielt, schlägt einen Haken in die Mitte und legt an der Strafraumgrenze zum auf rechts mitgelaufenen Tait, der mit einem präzisen Diagonalball flach ins lange linke Eck trifft. Erstes Saisontor für den Kapitän der Weiß-Roten. Den Schlusspunkt setzt schließlich Petrella in Spielminute 73: Er wird mit einem langen Pass auf die Reise geschickt, dringt alleine in den Sechzehner ein und bleibt vor dem herausstürmenden Tosi eiskalt.

Vor dem Spiel

Arzignano Valchiampo befand sich mit 21 Punkten zusammen mit Imolese auf dem 17. Tabellenplatz – damit liegen die beiden Teams in der Play-Out-Zone, ebenso wie Ravenna (23), Fano (18) und Schlusslicht Rimini (15). Die Mannschaft unter der Leitung von Angelo Colombo – welcher bereits vom 14. März 2017 bis Saisonende 2017 auf der Trainerbank der Weiß-Roten Platz nahm und damit William Viali ersetzte – konnte in den ersten vier Spielen der Rückrunde fünf Punkte holen: Man gewann in Gubbio und spielte bei Piacenza und gegen Sambenedettese (beide Male 1:1) unentschieden.

Startaufstellung und Spielsysteme

Mister Stefano Vecchi muss vor Anpfiff kurzfristig umstellen: Fischnaller schafft es nicht, an seiner Stelle spielt Niccoló Gigli. Deshalb verändert sich auch das Spielsystem der Weiß-Roten, die in einem 3-5-1-1 auftreten: Taliento steht zwischen den Pfosten, Gigli, Polak und Vinetot bilden eine Dreier-Abwehrkette. Fabbri, Beccaro, Berardocco, Tait und Ierardi spielen im Fünfer-Mittelfeld, Casiraghi gibt den Zehner und Rover agiert als einzige Spitze. Turchetta, Gatto und Romero fehlen verletzt, im letzten Moment fällt zudem auch Mazzocchi aus.

Auch Arzignano Valchiampo verändert seine Startelf im Vergleich zur letzten Woche auf einigen Positionen, folgende Elf startet im 3-5-2 von Beginn an: Tosi (Tor); Bonalumi, Bigolin, Pasqualoni, Lo Porto; Maldonado, Calcagni, Perretta, Balestrero; Flores Heatley, Piccioni.

FC SÜDTIROL – ARZIGNANO CHIAMPO 5:0 (2:0)

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Taliento; Gigli, Polak (67. Alari), Vinetot; Ierardi (62. Petrella), Fabbri, Tait (78. Gabrieli), Berardocco, Beccaro (78. Toci); Casiraghi (62. Davi); Rover

Auf der Ersatzbank: Cucchietti, Grbic, Fink, Crocchianti, Fischnaller, Gasperi

Trainer: Stefano Vecchi

ARZIGNANO CHIAMPO (3-4-1-2): Tosi, Bonalumi, Bigolin, Pasqualoni (46. Tazza), Lo Porto, Maldonado (84. Casini), Calcagni (65. Sbaffo), Perretta; Balestrero; Flores Heatley (46. Kouko Zinon), Piccioni (69. Rocco)

Auf der Ersatzbank: Faccioli, Amatori, Barzaghi, Sbaffo, Hoxha, Cais, Calcagno, Pattarello

Trainer: Alberto Colombo

SCHIEDSRICHTER: Eduart Pashuku aus Albano Laziale (Die Assistenten: Luca Dicosta aus Novara & Francesco Perrelli aus Isernia)

TORE: 1:0 Rover (26.), 2:0 Beccaro (38.), 3:0 Gigli (49.), 4:0 Tait (55.), 5:0 Petrella (73.)

ANMERKUNGEN: sonniger Himmel, kalter Nachmittag, Rasen in schwierig bespielbarem Zustand. Vor Anpfiff wurde Kevin Vinetot von Präsident Baumgartner für seine 100 Einsätze im Trikot des FCS geehrt.

Gelbe Karten: Madonado (AV | 13.), Polak (FCS | 17.), Bonalumi (AV | 45.)

Eckenverhältnis: 2-5 (1-2)

Nachspielzeit: 0min + 2min