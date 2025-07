Baidoo wechselt von Red Bull Salzburg nach Lens

Von: apa

Innenverteidiger Samson Baidoo verlässt die österreichische Fußball-Bundesliga. Wie der FC Red Bull Salzburg am Donnerstag bekanntgab, schließt sich der 21-Jährige dem französischen Club RC Lens an. Laut der Lens-Webseite verpflichtete sich Baidoo für die nächsten fünf Jahre für den Verein aus dem Norden Frankreichs, für den in der Vergangenheit auch ÖFB-Teamspieler Kevin Danso aufgelaufen war.

Die Sportzeitung “L’Equipe” hatte zuletzt von seiner Ablösesumme von bis zu acht Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen berichtet, auf die man sich geeinigt habe. Baidoo, der bisher ein ÖFB-A-Länderspiel absolviert hat, war bereits als 14-Jähriger Anfang 2018 nach Salzburg gekommen und durchlief von da an die Nachwuchsabteilungen. Zuvor war der gebürtige Grazer als Jugendlicher beim GAK.

“Jetzt gehe ich als Spieler, der schon in der Champions League und auch im österreichischen Nationalteam spielen durfte”, sagte Baidoo. “Für all das bin ich dem Club, allen Mitarbeitern, meinen Mannschaftskollegen und ebenso den Fans außerordentlich dankbar. Jetzt ist für mich aber der richtige Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung zu suchen und ein neues Abenteuer zu wagen.”