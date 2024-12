Baltimore Ravens sichern sich NFL-Play-off-Teilnahme

Von: APA/dpa

Die Footballer der Baltimore Ravens haben sich in der US-Profiliga NFL einen Platz in den Play-offs gesichert. Gegen die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers gewann das Team um Quarterback Lamar Jackson mit 34:17. Durch den Heimsieg verhinderten die Ravens, dass sich die Steelers vorzeitig den ersten Platz in der AFC North sicherten. Beide Teams stehen nun mit einer Bilanz von 10:5 an der Spitze der Division.

Während Baltimore-Quarterback Jackson Pässe für insgesamt 207 Yards und drei Touchdowns warf, lief Running Back Derrick Henry für 162 Yards. Für die Ravens war es erst der zweite Sieg aus den vergangenen zehn Partien gegen die Steelers.

Die Kansas City Chiefs besiegten im Duell zweier weiterer Play-off-Teams die Houston Texans mit 27:19, für den Superbowl-Champion war es der 14. Erfolg im 15. Spiel. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung von Texans-Profi Tank Dell. Nachdem Dell den Ball spektakulär in der Endzone gefangen hatte, fiel Houstons Jared Wayne in das linke Bein des 25-jährigen Wide Receivers. Unter Tränen einiger Mitspieler wurde Dell mit einer Knieverletzung abtransportiert.