Barca legt im Titelkampf mit 1:0 gegen Mallorca vor

Von: apa

Der FC Barcelona hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft mit einem Heimsieg gegen Mallorca vorgelegt. Die Katalanen gewannen am Dienstagabend zum Auftakt der 33. Runde dank Goldtorschütze Dani Olmo (46.) unmittelbar nach Wiederanpfiff mit 1:0 (0:0) und bauten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorübergehend auf sieben Punkte aus. Am Ende standen für das überlegene Team von Trainer Hansi Flick insgesamt 40 Torschüsse in der Statistik.

Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba muss am Mittwoch (21.30 Uhr) bei Getafe nachlegen, um im Saisonfinish nicht den Anschluss an den Erzrivalen zu verlieren. In zweieinhalb Wochen steigt in Barcelona das direkte Duell der beiden Titelfavoriten.