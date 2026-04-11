Aktuelle Seite: Home > Sport > Barcelona nach 4:1-Derbysieg neun Zähler vor Real
Yamal lässt sich nach seinem Tor feiern

Barcelona nach 4:1-Derbysieg neun Zähler vor Real

Samstag, 11. April 2026 | 20:44 Uhr
Yamal lässt sich nach seinem Tor feiern
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Schriftgröße

Von: apa

Der FC Barcelona hat den nächsten Schritt zum Meistertitel in der spanischen Fußball-Liga gemacht. Die Katalanen entschieden das Derby gegen Espanyol am Samstag mit 4:1 (2:0) für sich und bauten den Vorsprung auf Real Madrid damit auf neun Zähler aus. Der Zweite aus der Hauptstadt hatte sich am Freitagabend mit einem 1:1 gegen Girona begnügen müssen. Acht Runden sind in LaLiga noch zu spielen.

Doppel-Torschütze Ferran Torres brachte die Elf von Hansi Flick bis zur 25. Minute 2:0 voran. Espanyol kam nach einer knappen Stunde heran, Lamine Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) entschieden die Partie aber im Finish für den Favoriten. Barcelona gastiert am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atletico. Nach dem 0:2 im Hinspiel stehen die Blaugrana vor dem Aus. Gegen Real steht am 10. Mai im Camp Nou noch der zweite “Clasico” der Saison am Programm.

David Affengruber schaffte mit Elche einen wichtigen Heimsieg. Nach dem 1:0 gegen Valencia liegt der Aufsteiger als 16. nun knapp über der Abstiegszone. Affengruber spielte in der Innenverteidigung durch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Kommentare
83
Erneute Gülle-Einleitung in einem Bach
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Kommentare
49
Landesregierung legt Standards fest: Pflichtausbildung für private Zimmervermieter kommt
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Kommentare
44
Mehr Lohn im Bildungsbereich: Einigung erzielt
Gratis-Busse für Bozen?
Kommentare
35
Gratis-Busse für Bozen?
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Kommentare
35
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 