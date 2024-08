Barcelona nach Raphinha-Torgala weiter makellos

Raphinha war in Barcelona in Torlaune

Von: apa

Der FC Barcelona hat mit einer Torgala den perfekten Saisonstart in der spanischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Die Mannschaft von Hansi Flick überrollte am Samstag Real Valladolid mit 7:0 und liegt in der Tabelle nach vier Runden mit dem Maximum von zwölf Punkten vorne. Angeführt vom starken Raphinha spielte Barça die Gästeabwehr schwindelig. Der 27-jährige Brasilianer traf dreimal (20., 64., 72.) und bereitete zwei Tore vor.

Robert Lewandowski (24.) und Jules Koundé (45.+2) vor der Pause sowie Dani Olmo (82.) und Ferran Torres (85.) im Finish erzielten die weiteren Treffer. Die ersten drei Saisonspiele in LaLiga hatte Barcelona jeweils 2:1 gewonnen.