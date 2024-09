Barcelona verliert mit 2:4 bei Osasuna “weiße Weste” in Liga

Von: apa

Der FC Barcelona hat im achten Spiel der spanischen Fußball-Meisterschaft erstmals Punkte abgegeben. Die Katalanen unterlagen am Samstagabend bei Osasuna überraschend deutlich mit 2:4, führen aber die Tabelle auch nach dieser Runde weiter fix an. Verfolger Real Madrid, Arbeitgeber von ÖFB-Star David Alaba, kann allerdings mit einem Erfolg am Sonntag im Derby bei Atletico Madrid bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

Ex-LASK-Stürmer Ante Budimir traf für die Gastgeber doppelt (18., 72./Elfmeter), Bryan Zaragoza glänzte genauso mit einem Tor (28.) und Assist beim Führungstreffer. Das vierte Osasuna-Tor ging auf das Konto von “Joker” Abel Bretones (85.). Pau Victor mit dem 1:2 (53.) und Lamine Yamal mit dem 2:4 (89.) sorgten nur für Ergebniskosmetik. Barca-Coach Hansi Flick hatte seinen Jungstar lange geschont und erst in der 59. Minute eingewechselt. Yamals sechster Saisontreffer war dann sehenswert, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Dem Sechsten Osasuna gelang erstmals seit Februar 2012 ein Heimsieg gegen Barca.