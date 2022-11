Bari und FCS trennen sich 2:2-Remis

FCS bleibt zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen

Bari – Die Serie hält an: Der FC Südtirol holt bei der SSC Bari im Rahmen des 13. Spieltags der Serie B 2022/23 ein 2:2 (2:1)-Unentschieden und ist somit seit nunmehr zehn Spielen – und der Einstellung Pierpaolo Bisolis – ungeschlagen, bei fünf Siegen und fünf Remis. Dabei sieht es für die Weißroten beim Gastspiel in Apulien zunächst länger nach drei Punkten aus: die Gäste starten überlegen in die Partie, treffen durch Rover den linken Pfosten, als dieser einen äußerst potenten Linksschuss vom rechten Strafraumeck abfeuert (elfte Minute).

Zehn Minuten später ist es dann soweit mit der Führung: Belardinelli hält eine Hereingabe von Rover an der linken Grund-linie im Spiel, dreht sich und findet mit seiner weichen Flanke den sich durchtankenden Tait, der per Kopf unten rechts zum 1:0 trifft (21.). Der FCS legt in Minute 37 nach: Belardinelli findet dieses Mal Odogwu, der sich inmitten von Di Cesare und Zuzek durchsetzt und mit einem überlegten Kopfstoß Caprile zum 2:0 überwindet.

Die Gastgeber verkürzen jedoch noch vor der Pause: Di Cesare entwischt seinem Bewacher in der Box und köpft einen Bellomo-Freistoß von rechts ins lange rechte Eck – nur noch 2:1 (43.). Nach Wiederanpfiff vergibt Rover vor Caprile die Riesenchance auf das dritte FCS-Tor, ehe sich Bari in eine Drangphase spielt: nach einem Lattentreffer von Scheidler trifft Salcedo sehenswert volley zum Ausgleich (65.). Es sollte noch einige Chancen auf beiden Seiten geben, die besten vergeben Antenucci (81.) auf der einen und Carretta (84.) auf der anderen, am Ende bleibt es beim 2:2-Remis.

Die Serie BKT geht nun in eine zweiwöchige Pause: Die „Cadetteria“ nimmt ihren Spielbetrieb wieder am kommenden Samstag, den 26. November auf – der FCS trifft erst am Sonntag zuhause auf Ascoli. Der Anstoß erfolgt um 15.00 Uhr.

Der FC Südtirol ist seit der Einstellung Pierpaolo Bisolis vor neun Spielen weiterhin ungeschlagen (bei fünf Siegen und vier Unentschieden) und trifft im Rahmen des 13. Spieltags der Serie B 2022/23 auswärts auf die SSC Bari, welche zuletzt zwei Remis in Benevento (1:1) und zuhause gegen Ternana (0:0) holen konnte und einen Zähler vor dem FCS auf Rang fünf liegt.

Coach Michele Mignani stellt Bari in einem 4-3-1-2 auf: Im Tor steht Caprile; Ricci, Zuzek, Di Cesare und Pucino bilden die defensive Viererkette; Maita, Mallamo und Bellomo agieren im Zentrum; Salcedo gibt den Spielmacher, hinter dem Sturmduo Scheidler und Antenucci.

Mister Pierpaolo Bisoli (ist heute gesperrt, Co-Trainer Leandro Greco vertritt ihn an der Seitenlinie) vertraut hingegen auf ein 4-3-3: Poluzzi hütet das Tor der Gäste; Berra, Curto, Zaro und De Col bilden die Viererkette in der Abwehr. Im Mittelfeld agieren Nicolussi Caviglia, Tait und Belardinelli; vorne bilden Rover, Mazzocchi und Odogwu das Sturmtrio.

BARI – FC SÜDTIROL 2:2 (1:2)

BARI (4-3-1-2): Caprile; Ricci, Zuzek, Di Cesare, Pucino (58. Dorval); Maita, Mallamo, Bellomo (58. Botta); Salcedo (75. Benedetti); Scheidler, Antenucci

Auf der Ersatzbank: Frattali, D’Errico, Cheddira, Gigliotti, Galano, Terranova, Mazzotta, Bosisio, Cangiano

Trainer: Michele Mignani

FC SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Berra, Curto, Zaro, De Col; Nicolussi Caviglia, Tait (80. Pompetti), Belardinelli; Rover (68. Casiraghi), Mazzocchi (80. Carretta), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Iacobucci, Vinetot, Barison, Siega, D’Orazio, Davi, Crociata, Capone, Schiavone

Trainer: Leandro Greco (Pierpaolo Bisoli gesperrt)

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Maggioni (Lecco) | Die Assistenten: Edoardo Raspollini (Livorno) & Mario Vigile (Cosenza) | Vierter Offizieller: Luca Cherci (Carbonia)

VAR: Luca Zufferli (Udine) | AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

TORE: 0:1 Tait (21.), 0:2 Odogwu (37.), 1:2 Di Cesare (43.), 2:2 Salcedo (65.)

ANMERKUNGEN: leicht bewölkt, Temperaturen um 17°, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Maita (SSCB | 90 + 1.), De Col (FCS | 90 + 3.)

Eckenverhältnis: 7-4 (3-4)

Nachspielzeit: vier Minuten plus vier Minuten