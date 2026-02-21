Bayern acht Punkte voran – Baumgartner-Doppelpack gegen BVB

Von: apa

Bayern München hat die Führung in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 3:2-Zittersieg gegen Eintracht Frankfurt auf acht Punkte ausgebaut. Verfolger Dortmund rettete mit dem 2:2-Ausgleich in Leipzig in Minute 95 noch einen Punkt. ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner erzielte beide Leipziger Treffer (20., 39.). Mit Michael Gregoritsch schrieb ein weiterer Teamstürmer beim 3:2-Comebacksieg seines FC Augsburg in Wolfsburg als Joker an.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze gab es Dämpfer für Hoffenheim und Leverkusen. Die drittplatzierte TSG mit Trainer Christian Ilzer musste sich mit einem 2:2 bei Mittelständler Köln begnügen. Leverkusen (6.) verlor ein schwaches Fußballspiel in Berlin gegen Union 0:1.

Laimer fehlte erneut

In München sahen die Fans eine am Ende spannende Partie, weil die Bayern nach einer 3:0-Führung plötzlich nachlässig wurden. Auf dem Weg zum 19. Sieg in der 23. Runde schlug die Mannschaft von Vincent Kompany zunächst via Standards zu. Aleksandar Pavlovic im Rückraum nach einer langen Eckballvariante (16.) und Harry Kane per Kopf nach einem verlängerten Corner (20.) bescherten den Bayern eine beruhigende 2:0-Pausenführung. Mit seinem bereits 28. Saisontor machte Torjäger Kane dann den vermeintlichen Deckel drauf (68.).

Doch Jonathan Burkardt stellte per Foulelfmeter auf 1:3 für die ersatzgeschwächten Frankfurter (77.). Und Arnaud Kalimuendo profitierte von einem kapitalen Querpass von Joshua Kimmich (86.). Bitter für die Bayern: Der in dieser Saison lange nach einem Kreuzbandriss fehlende Alphonso Davies musste kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte verletzt vom Platz. Auch Konrad Laimer, der zuletzt sein Comeback nach Muskelfaserriss gegeben hatte, fehlte – offenbar angeschlagen – erneut. Laut Sportvorstand Max Eberl ist sein Einsatz im kommenden Topspiel gegen Dortmund “nicht ausgeschlossen”.

Zielspieler Baumgartner

Der BVB war mit sechs Ligasiegen en suite in Leipzig vorstellig geworden. Den besseren Matchplan hatten offensichtlich die Gastgeber ausgeheckt. Über die linke Seite nach Spielverlagerungen erspielten sich die “Bullen” oftmals ihre Chancen – zweimal stand Baumgartner im Zentrum völlig frei. Der 26-Jährige ließ sich zwei seiner drei baugleichen Top-Möglichkeiten vor der Pause nicht entgehen und hält in dieser Saison bereits bei zehn Toren. Nur vier Spieler haben mehr.

Romulo holte Dortmund mit einem Kopfball-Eigentor zum 1:2 nach Corner zurück ins Spiel (50.), der Ausgleich fiel aber erst in Minute 95: Julian Brandt steckte auf Karim Adeyemi durch, der mit seinem Querpass Fabio Silva fand. Brandt hatte danach sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Leipzig haderte als klar tonangebendes Team.

Gregoritsch kommt und trifft

In Wolfsburg kam Gregoritsch erst in Minute 81 beim Stand von 1:2 bei Augsburg aufs Feld. Kurz darauf verwandelte der ÖFB-Teamstürmer einen Elfmeter sicher zum 2:2. Dem war ein kurioses Handspiel von Wolfsburgs Denis Vavro vorausgegangen. Die Wende perfekt machte Elvis Rexhbecaj, der mit einem platzierten Flachschuss in der 93. Minute auf 3:2 für Augsburg stellte und die Wolfsburger Abstiegssorgen vergrößerte.

Hoffenheim ist nach dem Punkteverlust weiter Dritter. Stuttgart könnte mit einem Sieg in Heidenheim auf einen Punkt verkürzen, Leipzig liegt vier zurück. Ragnar Ache brachte Köln per Fallrückzieher in Führung (15.). Ozan Kabak (45.) und Andrej Kramaric (60.) wendeten das Blatt für Hoffenheim. Drei Minuten nach der Führung lief die Ilzer-Elf allerdings in einen Konter, Said El Mala stellte auf 2:2.

Leverkusen verlor 0:1 bei Union Berlin. Rani Khedira bewies mit einem Lupfer über Janis Blaswich ein feines Füßchen (28.), danach machte Union mit den beiden Österreichern Leopold Querfeld und Christopher Trimmel die Schotten dicht. Erst mit Beginn der letzten Viertelstunde schoss Leverkusen erstmals direkt aufs Berliner Tor.