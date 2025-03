Bayern besiegt Bayer in CL 3:0 – Liverpool schlägt PSG 1:0

Von: apa

Der FC Bayern hat sich im deutschen Gipfeltreffen mit Leverkusen auf europäischer Fußballbühne einen satten Vorteil verschafft. Die Münchner gewannen am Dienstagabend in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel daheim gegen Bayer 3:0, Harry Kane verbuchte einen Doppelpack. Paris St. Germain unterlag unglücklich Liverpool 0:1, während Barcelona in Unterzahl bei Benfica 1:0 siegte. Inter Mailand steht nach einem 2:0 bei Feyenoord mit einem Bein im Viertelfinale.

Die Bayern starteten – mit Konrad Laimer in der Startelf – vor 75.000 Zuschauern gegen den deutschen Meister glänzend in die Partie, eine scharfe Flanke von Michael Olise köpfelte Kane zur frühen Führung ein (9.). Leverkusen, das in den jüngsten sechs Vergleichen mit dem FCB unbesiegt geblieben war, zeigte sich auch in der Folge verwundbar. Jamal Musiala scheiterte nach einem Eckball mit einem Kopfball am Lattengebälk der Gäste (22.). Nach der Pause brachte ein Gastgeschenk das 2:0: Eine Kimmich-Flanke wehrte Torhüter Matej Kovar vor die Füße von Musiala ab, der mühelos abstaubte (54.).

Für Bayern-Goalie Manuel Neuer war danach Schluss, der Bayern-Kapitän musste in seinem 150. CL-Spiel verletzt vom Feld. Der 21-jährige Jonas Urbig kam so unverhofft zu seinem CL-Debüt (58.). Einen Vorteil konnte die Truppe von Trainer Xabi Alonso daraus nicht ziehen, stattdessen sah Nordi Mukiele nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (62.). In Unterzahl schwächte sich Bayer weiter, Edmond Tapsoba riss Kane im Strafraum um, den fälligen Elfmeter verwandelte der Engländer sicher (75.). Mit einem dicken Polster reisen die Bayern nun am kommenden Dienstag an den Rhein.

PSG dominierte Liverpool und verlor

In Paris spielte der französische gegen den englischen Meister groß auf und ging nach einer Reihe von Chancen vermeintlich in Führung. Doch das PSG-Tor von Khvicha Kvaratskhelia wurde wegen einer minimalen Abseitsstellung des Georgiers aberkannt (20.). Ousmane Dembele (31.), Bradley Barcola (31.) und Kvaratskhelia (37.) ließen weitere Hochkaräter gegen den prächtig aufgelegten LFC-Keeper Alisson Becker liegen. Auch nach der Pause blieben die Pariser am Drücker, doch Alisson zeigte wiederholt Weltklasse-Paraden. Stattdessen schoss Joker Harvey Elliott nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung die Reds zum Sieg (87.).

In Lissabon geriet Barcelona früh in Unterzahl. Verteidiger Pau Cubarsi sah nach einem Foul an Evangelos Pavlidis glatt Rot (22.). Kerem Aktürkoglu verpasste kurz vor der Pause das 1:0 für Benfica (43.). Während Barca-Schlussmann Wojciech Szczesny gegen andrückende Portugiesen seinen Kasten sauber hielt, nutzte Raphina einen schweren Patzer der Benfica-Abwehr und schoss die Katalanen nach einer Stunde in Front (61.). Diesen Vorsprung brachte Barca ins Trockene.

Inter ließ in Rotterdam nichts anbrennen

Inter siegte in Rotterdam durch Treffer von Marcus Thuram (38.) und Lautaro Martinez (50.). Für den argentinischen Goalgetter war es das 18. Tor im Trikot der Mailänder in der europäischen Königsklasse, er ist damit der alleinige CL-Rekordtorschütze des Clubs. Die Truppe von Trainer Simone Inzaghi vergab in Person von Piotr Zielinski die Chance auf einen noch höheren Sieg, der Pole scheiterte per Foulelfmeter an Keeper Timon Wellenreuther (65.). Bei den Nerazzurri wurde ÖFB-Routinier Marko Arnautovic zehn Minuten vor Schluss eingewechselt und sah die Gelbe Karte (96.). Bei Feyenoord fehlte der verletzte Gernot Trauner.