Bayern – Chelsea erster Hit in neuer Champions-League-Saison

Samstag, 30. August 2025 | 13:25 Uhr
Von: apa

Der deutsche Meister Bayern München gegen Club-Weltmeister Chelsea und der englische Titelträger Liverpool gegen Atletico Madrid – das sind die ersten Schlager-Paarungen in der neuen Saison der Fußball-Champions-League. Beide Partien sind für 17. September angesetzt, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag bekanntgegeben hat. Tags darauf empfängt u.a. Manchester City Napoli und Newcastle United den FC Barcelona. Der Auftakt in die Liga erfolgt am 16. September.

