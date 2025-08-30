Bayern – Chelsea erster Hit in neuer Champions-League-Saison

Von: apa

Der deutsche Meister Bayern München gegen Club-Weltmeister Chelsea und der englische Titelträger Liverpool gegen Atletico Madrid – das sind die ersten Schlager-Paarungen in der neuen Saison der Fußball-Champions-League. Beide Partien sind für 17. September angesetzt, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag bekanntgegeben hat. Tags darauf empfängt u.a. Manchester City Napoli und Newcastle United den FC Barcelona. Der Auftakt in die Liga erfolgt am 16. September.